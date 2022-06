Le Mans, Federico Rossi: testo, video, significato della canzone

Uscirà, venerdì 24 giugno 2022, in radio e su tutte le piattaforme digitali, ‘Le Mans’, il nuovo singolo di Federico Rossi, ispirato al mondo dei motori. Il cantante, attraverso i propri social, ha ufficializzato la pubblicazione dell’inedito, oggi, giovedì 16 giugno rivelando, ai fan, i primi versi del pezzo che potrebbe farci compagnia per tutta l’estate.

Ci siamo. Questa volta mi sto preparando per scaldare i motori e non doverli più spegnere, ad andare più veloce di quanto non sia mai andato. Tenetevi forte perché partiamo da questa estate a divertirci davvero.