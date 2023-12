Le cose cambiano è la titletrack del nuovo album di Massimo Pericolo, disponibile dal 1 dicembre 2023. La canzone vede la produzione di Dardust.

Massimo Pericolo, Le cose cambiano, Significato, Ascolta la canzone

Il tema del cambiamento è al centro del brano di Massimo Pericolo e lo dice apertamente, fin dalla prima strofa (“Le cose cambiano, forse anche tu dovresti farlo”). Cerca di trovare un equilibrio in mezzo a questo mutamento che lo circonda. Lui, comunque, manterrà salda la propria posizione (“Le cosa cambiano in continuazione, Però non cambiano la mia direzione, So già qual è il prezzo per ogni mia azione”). Tutto ha un prezzo, un costo e lo ha ben compreso.

Nonostante tutto questo, gli interrogativi che si pone sono al centro della sua stessa evoluzione e del suo conoscersi e comprendersi (“Sono cambiato più fisicamente o mentalmente? E do valore più al denaro a le esperienze Ma senza il fisico non c’è la mente E quando non avevo i soldi non facevo niente”).

CLICCANDO QUI POTETE VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “LE COSE CAMBIANO” DI MASSIMO PERICOLO

Massimo Pericolo, Le cose cambiano, Testo della canzone

Le cose cambiano (Eh, oh) (In continuazione)

Le cose cambiano, forse anche tu dovresti farlo

Ti senti vecchio a trent’anni come Benjamin Button

Ho voglia di spaccare l’iPhone

C’è una per tutto quello che non serve, a un cazzo

Da quando tutto è sul mercato

Nessuno va al mercato, tutti son sul mercato

Anche la pussy mi ha stancato

Ora che piace a tutti so già che non mi amano

Se tu lo vuoi, dovresti farlo, farlo, farlo, farlo, farlo, farlo

Non mi ascolti quando parlo, parlo, parlo, parlo, parlo, parlo

Non vivi mai per raccontarlo, tarlo, tarlo, tarlo, tarlo marcio (Ah)

Chi sei tu non dimenticarlo, Carlo, Carlo, Fabio, Paolo

(Le cose cambiano)

Le cose cambiano in continuazione

Però non cambiano la mia direzione

So già qual è il prezzo per ogni mia azione

All’inferno faccio meditazione

Le cose cambiano senza spiegazione

Come il ritornello della canzone

E anche se mi stresso per la situazione

È uguale per tutte le persone

Sono cambiato più fisicamente o mentalmente?

E do valore più al denaro a le esperienze

Ma senza il fisico non c’è la mente

E quando non avevo i soldi non facevo niente

E allora ho fatto bene a lasciare la scuola

Ora, se andava bene, prendevo sette euro all’ora

E invece ora lascio la mancia al cameriere

E studio solo quello che mi serve sapere

Ho vinto se penso a tutto quello che ho adesso

Ma ho perso se penso solo a quello che ho perso

L’istinto mi dice che pensarci è superfluo

O agisco o cosa penso a fare in eterno

Per questo non mi trovi più in strada da un po’

Onesto, sto provando a salvare l’hip hop

L’esempio è solamente quello che do

Fratello, pensi che puoi cambiare o no? (Pensi che puoi cambiare o no?)

(Le cose cambiano)

Le cosa cambiano in continuazione

Però non cambiano la mia direzione

So già qual è il prezzo per ogni mia azione

All’inferno faccio meditazione

Le cose cambiano senza spiegazione

Come il ritornello della canzone

E anche se mi stresso per la situazione

È uguale per tutte le persone

Non faccio il pieno, però pranzo e ceno

Quindi non è vero che son povero

Chi si infila in metro, chi ritira il vetro

Oppure chi fa il medico ha un compito

Vivo tutto adesso e più avrai di meno

Io mi siedo e aspetto come un monaco

So che non mi stresso finché non ci penso

Trovo solo quello che mi merito

Le cosa cambiano (Eh, oh) (In continuazione)

Cambiano (Eh, oh) (In continuazione)