Nella puntata di Amici 21 andata in onda domenica 7 novembre 2021, Loredana Bertè si è mostrata dubbiosa nei confronti di LDA dopo la sua esibizione dell’inedito “Sai”. E i commenti della cantante hanno mandato in crisi il concorrente:

“Secondo me non sei ancora pronto, la tua penna non graffia, sei nella tua comfort zone e non esci. Sei basi nei testi, molto minimo. Perché non hai una finestra più ampia, una curiosità?”

Dopo la puntata, LDA si lamenta:

“Mi ha attaccato in una cosa della quale io sono sempre stato sicuro. Ma se me lo dice una come Loredana Berté e anche Anna Pettinelli, allora mi inizio a fare delle domande. Forse quello che ho composto io e scritto io, quindi non era così buono?”

Il cantante si attende una busta rossa da parte di Anna Pettinelli. E parlando con Albe, ammette:

“Vorrei non capire quello che mi è stato detto, vorrei essere stupido da non capire, in questo momento. O sto sbagliando tutto… Ora mi sta passando in mente il testo di “Sai”… “

L’amico cerca di rincuorarlo, suggerendogli di uscire dagli schemi nei brani che scriverà ad Amici 2021.

Per Nicol il suo linguaggio è efficace perché diretto ma LDA continua a pensare a quanto ascoltato e chiedere di vedere Rudy Zerbi.

“Volevo farti due domande… Ho tanti dubbi, troppi, però non riesco a darmi una risposta. Lo dice una persona, lo dicono in due… La banalità del miei testi, quello che mi ha detto… mi ha distrutto. Volevo parlarne anche con te e capire se la strada che sto prendendo è giusta o sbagliata… Se devo cambiare qualcosa… Cosa devo cambiare… Voglio cercare di migliorarmi”

Il suo insegnante ascolta e replica:

“Mi chiedo e ti chiedo. Se tanta gente canta le tue parole cosa significa? Se tanta gente insieme, mentre canti, si emoziona con te e partecipa a quel momento in cui tu canti le canzoni, cosa ti viene da pensare? A me una canzone che non dice niente, non mi fa portare a cantarla. Vuol dire che le ho imparate… Vuol dire che quella canzone mi piace così tanto che l’ho ascoltata più volte. Significa che quello che tu scrivi fa emozionare tante persone. Pensiamo ad una grandissima artista come Loredana Bertè ti dice “A me non piace”. Va bene”

Per Rudy, Anna Pettinelli gli lancia solo delle provocazioni e quindi non è paragonabile al pensiero di Loredana Bertè.