Oggi LDA compie gli anni. Il cantante di Amici 2022 è attualmente impegnato con il serale del talent show, scelto da Rudy Zerbi per far parte della sua squadra. In queste ore, è stato il padre -Gigi d’Alessio- a fare gli auguri pubblicamente al ragazzo, con una bella dedica via social:

Ti ho visto nascere, crescere… e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta. Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre.

Auguri Luca, ti voglio bene❤️

Un tenero scatto tra padre e figli. Il piccolo Luca, ai tempi, è in braccio al padre Gigi che gli porge il microfono. Lo stesso microfono che oggi utilizza durante le sue esibizioni ad Amici 2022.

Il giovane artista fa parte della squadra capitana da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ed è stata scelto proprio dall’insegnante fin dalla prima puntata. Molto critico, nei suoi confronti, è sempre stata Anna Pettinelli che, dai primi momenti, l’ha definito una versione 2.0, più insapore, dello stile del padre. Zerbi, invece, l’ha sempre sostenuto e portato avanti nel percorso all’interno del programma.

LDA, inoltre, è il primo cantante di Amici 2022 ad essere riuscito a conquistare un disco di platino grazie al suo inedito, presentato proprio nel programma, “Quello che fa male“. Dopo di lui, ad oggi, Albe ha ottenuto in disco d’oro con “Millevoci”.

Poco prima della sua partecipazione ad Amici 2022, LDA dichiarò: