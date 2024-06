Un cuore malato è una canzone di Gigi D’Alessio e originariamente cantata con Lara Fabian, nel 2007. Il cantante ha fatto una nuova versione del brano in duetto con Alessandra Amoroso e inclusa nel disco “Fra“. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato.

Clicca qui per vedere il lyric video della canzone

Il testo di Un cuore malato

Ecco il testo di “Un cuore malato” cantata da Gigi D’Alessio e Alessandra Amoroso.

Se finirà questa avventura

So che sarà piuttosto dura

Questo grande arcobaleno

Non può sciogliere un veleno

Che io dovrò bere insieme a te

Tu come stai?

Io sto già male

E tu lo sai

Che sarà uguale

Camminare nella solitudine

Una vita nuova non è facile

Non possiamo cancellare

Questo nostro grande amore

Un cuore malato fa male perché

Batte forte soltanto per te

E sa che una speranza non c’è

È un’abitudine, per me

Ma se piangi come faccio a crederti?

Tu lo sai, sono disposta a perdermi

Io non voglio far soffrire te

Un cuore malato fa male perché

Batte forte soltanto per te

E sa che una speranza non c’è

È un’abitudine per me

Io posso morire

No, tu non lo devi dire

Come posso stare senza te?

Lasciare te è innaturale

E sento che mi fa già male

Viverti così non è possibile

Io non posso certamente perderti

Non dobbiamo cancellare

Questo nostro grande amore

Un cuore malato fa male perché

Batte forte soltanto per te

E sa che una speranza non c’è

È un’abitudine per me

Ma se piangi come faccio a crederti?

Tu lo sai, sono disposta a perdermi

Io non voglio far soffrire te

Una fiamma dentro il cuore

Brucerà ogni nuovo amore

Non c’è vita vera senza te

Non c’è vita vera senza

Un cuore malato fa male perché

Batte forte soltanto per te

E sa che una speranza non c’è

È un’abitudine per me

Io posso morire

No, tu non lo devi dire

Come posso stare senza te?

Il significato della canzone Un cuore malato

Il pezzo parla di un amore intenso ma doloroso, dove i protagonisti si trovano a dover affrontare la fine della loro relazione. Riflette una forte sofferenza e un legame difficile da rompere, evidenziando il peso della solitudine e la difficoltà di andare avanti senza l’altro. I sentimenti di tristezza e disperazione sono predominanti, accompagnati dalla consapevolezza che nonostante il dolore, il cuore continua a battere per la persona amata.

“Se finirà questa avventura

So che sarà piuttosto dura”

L’inizio del brano esprime la consapevolezza della difficoltà che comporterà la fine della relazione, descritta come un’avventura.

“Un cuore malato fa male perché

Batte forte soltanto per te

E sa che una speranza non c’è”

Qui viene descritto il dolore di un cuore malato, che continua a battere solo per l’amato nonostante la mancanza di speranza per il futuro.

“Ma se piangi come faccio a crederti?

Tu lo sai, sono disposta a perdermi”

Questo passaggio riflette il dubbio e la difficoltà di credere nelle lacrime dell’altro, insieme alla volontà di perdersi pur di non far soffrire il partner.

“Non dobbiamo cancellare

Questo nostro grande amore”

La canzone sottolinea l’impossibilità di cancellare un amore così grande, nonostante il dolore e la sofferenza.

“Una fiamma dentro il cuore

Brucerà ogni nuovo amore

Non c’è vita vera senza te”

Infine, viene espresso il sentimento che l’amore passato è così potente che nessun nuovo amore potrebbe sostituirlo, e che la vita senza l’altro non è una vita vera.