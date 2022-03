LDA è un cantante in gara ad Amici 2022. Il suo vero nome è Luca ed è figlio di Gigi D’Alessio. Da qui il suo nome d’arte LDA (Luca D’Alessio) con le iniziali del suo nome all’anagrafe. Il giovane artista fa parte della squadra capitana da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ed è stata scelto proprio dall’insegnante fin dalla prima puntata. Molto critico, nei suoi confronti, è sempre stata Anna Pettinelli che, dai primi momenti, l’ha definito una versione 2.0 dello stile del padre. Zerbi, invece, l’ha sempre sostenuto e portato avanti nel percorso all’interno del talent show.

LDA, inoltre, è il primo cantante di Amici 2022 ad essere riuscito a conquistare un disco di platino grazie al suo inedito, presentato proprio nel programma, “Quello che fa male“. Dopo di lui, ad oggi, Albe ha ottenuto in disco d’oro con “Millevoci”.

LDA ha 18 anni e, proprio durante il suo ingresso nel talent show, via social, ha espresso la sua emozione assoluta:

“Oggi inizia una nuova, grande avventura. Ci metterò tutto me stesso, questo è sicuro. L’emozione è grandissima, la voglia e la determinazione ancora di più. In studio l’ansia era enorme, le gambe tremavano, in bocca il deserto… ma ci siamo, Amici, si comincia!”