Dopo il successo all’Arena di Verona -cha ha visto anche l’ospitata a sorpresa di Emma per il duetto in “Alibi” e “La fine”, Lazza torna ad esibirsi a Torino con una nuova data del suo Ouver tour 2023. Anche in questa tappa, i successi più noti del cantante, esploso ancora di più a livello di vendite e fama grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 dove si è classificato secondo con il brano “Cenere”. Davanti a lui solo il vincitore, Marco Mengoni. E nella classifica Fimi, Lazza ha conquistato la prima posizione -per settimane e settimane- tra i singoli più venduti e l’album di maggior successo (Sirio). Giovedì 27 aprile 2023, Lazza sarà live al Pala Alpitour. A seguire la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti.

Lazza, Torino, la scaletta del concerto di giovedì 27 aprile 2023

Questa è la scaletta del concerto di Lazza, a Torino, in programma giovedì 27 aprile 2023. Non sono escluse modifiche eventuali all’ordine di esecuzioni dei brani indicati.

Ouv3rture

Molotov

Bugia

Gigolò

Jefe

Porto Cervo

Chiagne

Zonda

Topboy

Gucci Ski Mask

Panico

Sogni d’oro

J

Alibi

Puto

Nessuno

Lario

24H

3 di cuori

Fiori

Mala

Alyx

Senza rumore

Catrame

Nulla dì

Morto mai

Piove

S!r!

Ho paura di uscire

Uscito di galera

Cenere

Ferrari

Lazza, Torino, biglietti concerto di giovedì 27 aprile 2023

Non sono più disponibili biglietti per la data di giovedì 27 aprile 2023 a Torino. Il concerto di Lazza è sold out.

Pala Alpitour, Torino, Come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco come arrivare al Pala Alpitour a Torino, come riportato anche da Ticketone:

Dalla stazione Porta Nuova – Linea 4

Dalla stazione Porta Susa – Linea 10

Dalla stazione Lingotto – Linee 14, 63

Dal centro della città di Torino, prendere:

Metro + Linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)

Linee 4, 10, 17, 63

Per quanto riguarda i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto in quello di Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per arrivare al PalaAlpitour in pochi minuti.