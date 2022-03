Lazza: Molotov è il nuovo singolo (Testo e Audio)

Da oggi, 25 marzo 2022, è disponibile Molotov, nuovo singolo di Lazza, seconda anticipazione del nuovo album del rapper milanese, Sirio, che verrà pubblicato il prossimo 8 aprile (già disponibile in pre-order).

Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme streaming e nei digital store.

Nei giorni scorsi, Lazza, attraverso un video condiviso su TikTok, aveva regalato ai fan un’anticipazione del ritornello del brano.

Molotov, come scritto in apertura, è il secondo estratto da Sirio dopo OUV3RTURE.

Lazza, Molotov: significato canzone

Nel testo della canzone, Lazza descrive un rapporto movimentato con una ragazza, un incontro tra due caratteri contrastanti, uniti, però, dalla passione.

La base di Molotov, prodotta da Young Miles, Low Kidd e Drillionaire, strizza chiaramente l’occhio al synth pop anni ’80, tornato molto in voga negli ultimi anni.

Lazza, Molotov: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare il singolo.

Lazza, Molotov: testo

Non prendo sonno, poi non sento le sveglie

C’è un tuo messaggio nuovo intorno alle tre

Dice che vorresti toccare le stelle

Quando ti va puoi sempre toccare me

Ho cicatrici disegnate sul corpo

Puoi decifrarle se non voglio parlarti

Se vuoi sapere che cosa è andato storto

O ti interessa cosa ho fatto negli anni

Ti scriverò dall’inferno per dirti che ho freddo

Che il diavolo è buono, che io sono peggio

Che ho fatto un disastro, che mi serve aria

Mi stavi cercando ma hai sbagliato strada.

Non lo so come mai

Ti amo però proprio non ti sopporto

Dici no ma lo sai

Che parli come se mi volessi morto

Vieni giù, baby dai

È un’ora che sono attaccato al citofono

Quando apro bocca dici che sono scomodo

Facciamo fuoco come dopo una molotov.

La notte dormo sempre meno perché

Ho paura che mi porti dei consigli sbagliati

Però non sto più in piedi se continua così

È come fossi un funambolo coi fili tagliati

Mentre mi fai domande io non so cosa dire

A bassa voce, qui è un telefono senza fili

Ce l’ho una mezza idea di dove andremo a finire

Sul letto zitti col telefono senza feeling

Io sarò il primo premio Nobel per la guerra

Che ho dentro di me, mi divora

Vado fuori se parlo con te

Come se sto parlando da solo da un’ora.

Non lo so come mai

Da ieri sera sono ancora sconvolto

KO ma lo sai

Che puoi strillare, tanto io non ti ascolto

Meglio se te ne vai

Se ti avvicini mi si stringe lo stomaco

E anche stavolta finirà come al solito

Che alzo la voce, in casa crolla l’intonaco.

Non lo so come mai

Ti amo però proprio non ti sopporto

Dici no ma lo sai

Che parli come se mi volessi morto

Vieni giù, baby dai

È un’ora che sono attaccato al citofono

Quando apro bocca dici che sono scomodo

Facciamo fuoco come dopo una molotov, io e te.