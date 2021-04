Lauro, brano incluso nel nuovo disco di Achille Lauro, fa parte delle scelte in streaming su Spotify di New Music Friday.

Il pezzo è stato scritto da Achille Lauro, Frenetik, Orang3, Gow Tribe, MEGHA & Simon P.

LAURO, title track dell’album, ripercorre le fasi della carriera dell’artista, citando alcuni dei momenti topici della sua storia. Specchietto del suo percorso accelerato, la traccia racconta come, nonostante tutti i cambiamenti che la musica ha comportato, Lauro sia rimasto lo stesso di sempre, legato alle sue origini e al suo vecchio mondo. Le batterie elettroniche del brano, i riferimenti al Chelsea Hotel, il sound rock attualizzato raccontano un crossover di generi e riferimenti musicali che da sempre hanno caratterizzato la musica dell’artista.

Qui sotto potete ascoltare la canzone, a seguire il testo.

[Strofa 1]

Eh-ah, oh, eh

E Lauro

Non lo fare più

A casa di Sandro

No, non ci vado più

No, no

E quelli come noi

È mezzogiorno e mezza

E questa casa è il Chelsea Hotel, Hotel

Ci dormiamo in trenta ah, ah

[Pre-Ritornello]

E adesso Dio c’è

Sta in limousine

Ci aspetta giù

Ci scriviamo i nomi addosso

È sempre pour l’amour

[Ritornello]

Oh sì

Non lo faccio più

Quattro giorni da sveglio

Non lo faccio più

Litigare per avere te

Non lo faccio più

Di chiamarti di notte

Colazione con le pillole

Colazione con le pillole

[Strofa 2]

Lauro

Non lo fare più

Ma so che te ne freghi

Te ne freghi tu ah, ah

Ed ora i milioni, Gerry

Tienili per te

Ho scelto le stelle

E loro poi hanno scelto me

[Pre-Ritornello]

Ed era una giungla

Adesso è nostra, amore mi’

Da Barabba a maragià

Ma in limousine

[Ritornello]

Oh sì

Non lo faccio più

Quattro giorni da sveglio

Non lo faccio più

Litigare per avere te

Non lo faccio più

Di chiamarti di notte

Colazione con le pillole

Colazione con le pillole

Oh sì, sì, oh, oh

[Strofa 3]

Mamma non mi riconosce più

Ma poi mi dice:

“Lauro sei sempre tu”

Sono mesi che non torni qui da me

A ma’, stai tranquilla che stasera sto con te

[Ritornello]

Oh sì