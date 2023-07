Debutto bagnato, debuttato fortunato. Potrebbe essere riassunto così l’es0rdio di Laura Pausini di venerdì 30 giugno in Piazza San Marco a Venezia. La prima di tre date ha ottenuto il sold out, ha entusiasmato i fan presente ma è stata anche al centro di una vera e proprio pioggia battente che non ha impedito alla cantante di continuare ad esibirsi dall’inizio alla fine del suo attesissimo live. Stasera, 1 luglio, il bis, sempre da Piazza San Marco, per questa anteprima del tour mondiale che vede la Pausini ripercorrere la sua carriera, tra passato, presente e futuro, con tutti i successi che hanno caratterizzato il suo percorso musicale. Da “La solitudine” a “Il primo passo sulla luna”, non mancano le hit che hanno reso l’artista amata a livello internazionale (con un Golden Globe a casa e un Oscar sfiorato). A seguire la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti.

Laura Pausini, Venezia, 1 luglio 2023, la scaletta del concerto

La solitudine (Loneliness)

Strani amori

Incancellabile

E ritorno da te

Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / In assenza di te

Io sì (Seen)

Vivimi

Tra te e il mare

Sorella Terra

Un buon inizio

Frasi a metà / Io canto / Un’emergenza d’amore

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi

E.STA.A.TE

Come se non fosse stato mai amore

Invece no

Resta in ascolto

Primavera in anticipo

Scatola

Le cose che vivi

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio

Benvenuto

Simili

Il primo passo sulla luna

Laura Pausini, Venezia, 1 luglio 2023, biglietti del concerto

Il concerto di Laura Pausini a Piazza San Marco è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 1 luglio 2023.

Il concerto (sotto la pioggia) di venerdì 30 giugno 2023.

Molta pioggia ma commenti di grande entusiasmo da parte dei fan di Laura Pausini che hanno commentato con gioia il ritorno live della loro beniamina, con una seria di tweet e video della serata.

Benvenuto, simili e pioggia a go goooo!!!!!!!!!

Venezia, che serata! @LauraPausini pic.twitter.com/bpiVGTvylI — Alice Dacroce – LeCugiTrentine (@AlyPau) July 1, 2023

E questo il commento della serata da parte di Laura Pausini: