Laura Pausini: l’imprevisto h0t durante una diretta su Instagram (video)

Inaspettato fuori programma per Laura Pausini. Nelle scorse ore, l’interprete di Solarolo ha deciso di chiamare, in maniera inaspettata, una fan in Brasile per promuovere il suo nuovo docufilm per Amazon Prime video. La cantante, però, si è trovata di fronte una coppia intenta a fare l’amore.

Il dialogo in portoghese, tra l’incredulo e il divertito, ha catalizzato l’attenzione dei follower. La futura presentatrice dell’Eurovision Song Contest, però, ha voluto vederci chiaro sulla vicenda ed indagato su cosa stessero facendo marito e moglie in quel preciso istante:

LAURA PAUSINI CHE NELLA SUA DIRETTA CHIAMA UNA COPPIA CHE STAVA FACENDO L’AMORE IO MI SENTO DI UN MALE pic.twitter.com/3XrOevoBWH — 𝓡. (@lavocedellapau) April 22, 2022

Ma state facendo l’amore? No ragazzi, non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciul*ndo, adoro! Ma che ore sono in Brasile? Le cinque del pomeriggio? Bel momento per fare l’amore.

Laura Pausini - Piacere di conoscerti: da oggi disponibile il film su Prime Video

La Pausini, orgogliosa ed entusiasta per questo progetto, ha manifestato, fin da subito, la volontà di far conoscere ai propri fan, aspetti inediti della sua straordinaria vita: