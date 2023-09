Durare è il primo singolo ufficiale di Laura Pausini che anticipa l’uscita del nuovo disco, Anime Parallele, disponibile dal 27 ottobre 2023. Archiviati “Un buon inizio” e “Il primo passo sulla luna“, è ufficialmente questo il pezzo che promuove e presente al grande pubblico il prossimo capitolo della sua carriera musicale. E lo ha raccontato lei stessa, via social, di come le fosse chiaro fin da subito il potenziale della canzone:

“Dal primo momento in studio quando ho iniziato a cantare questo brano scritto due anni fa con Edwyn Roberts e Paolo Antonacci e prodotto da Michelangelo e Paolo Carta, sapevo che sarebbe stato il primo singolo del mio nuovo disco con cui avrei voluto presentarmi dopo così tanto tempo. Questa canzone racconta di come per me sia possibile credere ancora nelle storie d’amore che vogliono costruire un percorso di vita da pensare insieme. Conoscersi, desiderarsi, inventarsi, capirsi. E anche impazzire, insieme. Scoprire quanto è bello dividersi un destino. Durare. Si Può.”

Ma com’è “Durare?” La canzone è effettivamente un’ottima scelta per tornare sul mercato discografico, a distanza di cinque anni dal precedente lavoro, “Fatti sentire”.

Il pezzo è adatto perché coerente con il percorso della cantante. Laura Pausini è questo, non è questione di evoluzione musicale ma di corrispondenza. Perché seguire una eventuale moda solo per arruffianarsi il pubblico ma rischiando, allo stesso tempo, di tradire lo stesso pubblico che, per decenni, l’ha portata a diventare la star internazionale che è oggi?

Via social, le reazioni sono molto positive.

Laura Pausini, nuovo singolo #Durare

Un colpo dritto al cuore! ❤️

@LauraPausini

#laurapausini

E ancora:

Lo dico? Lo dico.

La nuova canzone della Pausini mi piace un botto.

Ha un testo splendido ed una carica pazzesca.

Ed è diversa dalle altre.

Un pò commuove.

Lo dico? Lo dico.

La nuova canzone della Pausini mi piace un botto.

Ha un testo splendido ed una carica pazzesca.

Ed è diversa dalle altre.

Un pò commuove. @LauraPausini#LauraPausini #Durare — Mary (@MaryMoSoLu) September 15, 2023

Infine, riflessioni sparse dopo alcuni ascolti del pezzo: