Laura Pausini e il “crack” che l’ha quasi azzerata: “Avevo venduto 40 milioni di dischi e sono rimasta senza niente”
Ospite Al Tempo delle Donne, Laura Pausini racconta il “crack”: soldi finiti dopo 40 milioni di copie e una ripartenza da zero… “È stata tosta, ma anche queste sono prove” ha detto la cantante romagnola
Succede tutto alla Triennale di Milano, nella serata conclusiva del Tempo delle Donne. Laura Pausini scende letteralmente in mezzo ai fan e, tra abbracci e aneddoti, lascia cadere una confessione inattesa che fa rumore: “Non sono una che butta via i soldi, ma quando avevo già venduto 40 milioni di copie sono rimasta senza niente e sono dovuta ripartire da zero”.
Laura Pausini e un crack improvviso
Controllata a vista dal suo ufficio stampa che le chiedeva di essere cauta, Laura ha rivelato qualcosa, ma non tutto. Lasciando intendere che le responsabilità siano state non sue ma di altre persone che evidentemente in quel momento la circondavano: “Purtroppo non ne posso parlare, non voglio conseguenze, ma un giorno, quando sarò saggia come Ornella Vanoni, farò anche i nomi” ha detto la cantante romagnola, parlando di un periodo difficile: “Bello tosto…”
Il “crack”, la ripartenza e la figlia Paola
Laura Pausini non parla di bancarotta personale, ma di uno strappo economico che l’ha costretta a ricominciare. L’immagine è potente perché arriva da un’artista che, dopo 30 anni di carriera, ha attraversato mercati diversi e venduto davvero una infinità di dischi.
Il periodo cui si riferisce è quello del 2005, ed evidentemente si riferisce al momento immediatamente successivo al suo ottavo album di inediti, Resta in Ascolto.
In quel periodo Laura aveva tentato anche una carriera in inglese con notevoli investimenti per l’album From the Inside ma sotto il mercato non aveva reagito con lo stesso entusiasmo rispetto ad America Latina ed Est.
Laura Pausini tra il pubblico
Reduce dal successo del TIM Music Award, Laura è un fiume in piena. Parla di tutto, tenendo banco e andando molto oltre i tempi previsti… “Se sforo così un concerto mi ammazzano….” ha scherzato a un certo punto riscontrando di essere andata molto oltre un’ora più del previsto.
Laura Pausini ha chiacchierato di sé e anche delle proprie insicurezze: di quando da ragazzina si fasciava il seno per sembrare più magra” e della foga di fare quante più cose possibile: “Con la nascita di Paola – la figlia che oggi ha 12 anni – ci ho pensato, fai TV, qualche special e rallenti. Ma se mi fermo sono infelice, forse ha bisogno di vedermi costantemente in movimento per sentirsi davvero ispirata”.
Il prossimo tour
Intanto Laura Pausini ha già ufficializzato date e tempi del suo prossimo tour mondiale, stadi e grandissimi spazi, che la vedrà impegnata per oltre un anno con appuntamenti indoor a Milano, Torino, Bologna e Firenze e stadi a Messina, Roma e Bari.
Io Canto World Tour 2026/2027 — Date ufficiali
27 marzo 2026 – Pamplona (Spagna) @ Navarra Arena
29 marzo 2026 – Arona – Tenerife (Spagna) @ Estadio Antonio Dominguez
2 aprile 2026 – Barcelona (Spagna) @ Palau Sant Jordi
4 aprile 2026 – Valencia (Spagna) @ Roig Arena
6 aprile 2026 – Madrid (Spagna) @ Movistar Arena
10 aprile 2026 – Montevideo (Uruguay) @ Antel Arena
12 aprile 2026 – Buenos Aires (Argentina) @ Movistar Arena
15 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena
16 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena
18 aprile 2026 – Lima (Perù) @ Arena 1
22 aprile 2026 – Bogotá (Colombia) @ Movistar Arena
24 aprile 2026 – Quito (Ecuador) @ Coliseo Ruminahui
29 aprile 2026 – San José (Costa Rica) @ Estadio Nacional de Costa Rica
2 maggio 2026 – Città del Messico (Messico) @ Arena CDMX
5 maggio 2026 – Guadalajara (Messico) @ Arena Guadalajara
7 maggio 2026 – Monterrey (Messico) @ Arena Monterrey
10 maggio 2026 – Santo Domingo (Rep. Dominicana) @ Arena Santo Domingo
14 maggio 2026 – San Juan (Porto Rico) @ Coliseo de Puerto Rico
16 maggio 2026 – Miami (USA) @ Kaseya Center
21 maggio 2026 – Orlando (USA) @ Kia Center
23 maggio 2026 – Dallas (USA) @ Texas Trust CU Theatre
28 maggio 2026 – Los Angeles (USA) @ Peacock Theater
30 maggio 2026 – Chicago (USA) @ Rosemont Theatre
4 giugno 2026 – Toronto (Canada) @ Coca-Cola Coliseum
6 giugno 2026 – New York (USA) @ The Theater at MSG
4 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum
6 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum
7 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum
11 ottobre 2026 – Stuttgart (Germania) @ Schleyer-Halle
13 ottobre 2026 – Oberhausen (Germania) @ Rudolf Weber-Arena
15 ottobre 2026 – Zürich (Svizzera) @ Hallenstadion
17 ottobre 2026 – Torino @ Inalpi Arena
22 ottobre 2026 – Lisboa (Portogallo) @ MEO Arena
25 ottobre 2026 – Brussels (Belgio) @ Forest National
27 ottobre 2026 – Luxembourg @ Rockhal
30 ottobre 2026 – Nice (Francia) @ Palais Nikaia
1 novembre 2026 – Genève (Svizzera) @ Arena
3 novembre 2026 – Bologna @ Unipol Arena
6 novembre 2026 – Firenze @ Nelson Mandela Forum
27 febbraio 2027 – São Paulo (Brasile) @ Mercado Livre Arena Pacaembu
12 giugno 2027 – Messina @ Stadio Franco Scoglio
19 giugno 2027 – Bari @ Stadio San Nicola
3 luglio 2027 – Roma @ Stadio Olimpico
9 novembre 2027 – Eboli @ PalaSele
12 novembre 2027 – Lyon-Décines (Francia) @ LDLC Arena
14 novembre 2027 – Paris (Francia) @ Accor Arena
21 novembre 2027 – Göteborg (Svezia) @ Scandinavium
24 novembre 2027 – Amsterdam (Paesi Bassi) @ Ziggo Dome