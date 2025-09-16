Ospite Al Tempo delle Donne, Laura Pausini racconta il “crack”: soldi finiti dopo 40 milioni di copie e una ripartenza da zero… “È stata tosta, ma anche queste sono prove” ha detto la cantante romagnola

Laura Pausini e il “crack” che l’ha quasi azzerata: “Avevo venduto 40 milioni di dischi e sono rimasta senza niente”

Succede tutto alla Triennale di Milano, nella serata conclusiva del Tempo delle Donne. Laura Pausini scende letteralmente in mezzo ai fan e, tra abbracci e aneddoti, lascia cadere una confessione inattesa che fa rumore: “Non sono una che butta via i soldi, ma quando avevo già venduto 40 milioni di copie sono rimasta senza niente e sono dovuta ripartire da zero”.

Laura Pausini e un crack improvviso

Controllata a vista dal suo ufficio stampa che le chiedeva di essere cauta, Laura ha rivelato qualcosa, ma non tutto. Lasciando intendere che le responsabilità siano state non sue ma di altre persone che evidentemente in quel momento la circondavano: “Purtroppo non ne posso parlare, non voglio conseguenze, ma un giorno, quando sarò saggia come Ornella Vanoni, farò anche i nomi” ha detto la cantante romagnola, parlando di un periodo difficile: “Bello tosto…”

Il “crack”, la ripartenza e la figlia Paola

Laura Pausini non parla di bancarotta personale, ma di uno strappo economico che l’ha costretta a ricominciare. L’immagine è potente perché arriva da un’artista che, dopo 30 anni di carriera, ha attraversato mercati diversi e venduto davvero una infinità di dischi.

Il periodo cui si riferisce è quello del 2005, ed evidentemente si riferisce al momento immediatamente successivo al suo ottavo album di inediti, Resta in Ascolto.

In quel periodo Laura aveva tentato anche una carriera in inglese con notevoli investimenti per l’album From the Inside ma sotto il mercato non aveva reagito con lo stesso entusiasmo rispetto ad America Latina ed Est.

Laura Pausini tra il pubblico

Reduce dal successo del TIM Music Award, Laura è un fiume in piena. Parla di tutto, tenendo banco e andando molto oltre i tempi previsti… “Se sforo così un concerto mi ammazzano….” ha scherzato a un certo punto riscontrando di essere andata molto oltre un’ora più del previsto.

Laura Pausini ha chiacchierato di sé e anche delle proprie insicurezze: di quando da ragazzina si fasciava il seno per sembrare più magra” e della foga di fare quante più cose possibile: “Con la nascita di Paola – la figlia che oggi ha 12 anni – ci ho pensato, fai TV, qualche special e rallenti. Ma se mi fermo sono infelice, forse ha bisogno di vedermi costantemente in movimento per sentirsi davvero ispirata”.

Il prossimo tour

Intanto Laura Pausini ha già ufficializzato date e tempi del suo prossimo tour mondiale, stadi e grandissimi spazi, che la vedrà impegnata per oltre un anno con appuntamenti indoor a Milano, Torino, Bologna e Firenze e stadi a Messina, Roma e Bari.

Io Canto World Tour 2026/2027 — Date ufficiali

27 marzo 2026 – Pamplona (Spagna) @ Navarra Arena

29 marzo 2026 – Arona – Tenerife (Spagna) @ Estadio Antonio Dominguez

2 aprile 2026 – Barcelona (Spagna) @ Palau Sant Jordi

4 aprile 2026 – Valencia (Spagna) @ Roig Arena

6 aprile 2026 – Madrid (Spagna) @ Movistar Arena

10 aprile 2026 – Montevideo (Uruguay) @ Antel Arena

12 aprile 2026 – Buenos Aires (Argentina) @ Movistar Arena

15 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena

16 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena

18 aprile 2026 – Lima (Perù) @ Arena 1

22 aprile 2026 – Bogotá (Colombia) @ Movistar Arena

24 aprile 2026 – Quito (Ecuador) @ Coliseo Ruminahui

29 aprile 2026 – San José (Costa Rica) @ Estadio Nacional de Costa Rica

2 maggio 2026 – Città del Messico (Messico) @ Arena CDMX

5 maggio 2026 – Guadalajara (Messico) @ Arena Guadalajara

7 maggio 2026 – Monterrey (Messico) @ Arena Monterrey

10 maggio 2026 – Santo Domingo (Rep. Dominicana) @ Arena Santo Domingo

14 maggio 2026 – San Juan (Porto Rico) @ Coliseo de Puerto Rico

16 maggio 2026 – Miami (USA) @ Kaseya Center

21 maggio 2026 – Orlando (USA) @ Kia Center

23 maggio 2026 – Dallas (USA) @ Texas Trust CU Theatre

28 maggio 2026 – Los Angeles (USA) @ Peacock Theater

30 maggio 2026 – Chicago (USA) @ Rosemont Theatre

4 giugno 2026 – Toronto (Canada) @ Coca-Cola Coliseum

6 giugno 2026 – New York (USA) @ The Theater at MSG

4 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum

6 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum

7 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum

11 ottobre 2026 – Stuttgart (Germania) @ Schleyer-Halle

13 ottobre 2026 – Oberhausen (Germania) @ Rudolf Weber-Arena

15 ottobre 2026 – Zürich (Svizzera) @ Hallenstadion

17 ottobre 2026 – Torino @ Inalpi Arena

22 ottobre 2026 – Lisboa (Portogallo) @ MEO Arena

25 ottobre 2026 – Brussels (Belgio) @ Forest National

27 ottobre 2026 – Luxembourg @ Rockhal

30 ottobre 2026 – Nice (Francia) @ Palais Nikaia

1 novembre 2026 – Genève (Svizzera) @ Arena

3 novembre 2026 – Bologna @ Unipol Arena

6 novembre 2026 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

27 febbraio 2027 – São Paulo (Brasile) @ Mercado Livre Arena Pacaembu

12 giugno 2027 – Messina @ Stadio Franco Scoglio

19 giugno 2027 – Bari @ Stadio San Nicola

3 luglio 2027 – Roma @ Stadio Olimpico

9 novembre 2027 – Eboli @ PalaSele

12 novembre 2027 – Lyon-Décines (Francia) @ LDLC Arena

14 novembre 2027 – Paris (Francia) @ Accor Arena

21 novembre 2027 – Göteborg (Svezia) @ Scandinavium

24 novembre 2027 – Amsterdam (Paesi Bassi) @ Ziggo Dome