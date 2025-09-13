Tim Music Awards 2025, la seconda serata accende l’Arena | Giorgia debutta con “Golpe”, tutti i premi

Scaletta, ospiti e sorprese dei TIM Music Awards ieri sera su Rai 1: l’anteprima assoluta del nuovo singolo di Giorgia con Dardust è stato il momento più atteso, tra duetti, medley e premi ai campioni dell’anno.

Olly fa man bassa di premi e riconoscimenti. Ma a illuminare la scena è stata ancora una volta Giorgia, amatissima e applaudita a scena aperta dall’Arena di Verona per il suo nuovo singolo Golpe.

Si è conclusa ieri sera la seconda serata dei TIM Music Awards 2025 condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada che di fatto apre la stagione musicale facendo anche il punto di vendite e riscontri di pubblico di quella che è stata l’estate 2025-

TIM Music Awards 2025: Giorgia presenta “Golpe”

Il momento più atteso è stato senza dubbio l’anteprima di “Golpe”, nuovo singolo di Giorgia che apre la strada al prossimo album e che arriva dal grande successo della presenza della cantante a Sanremo con La Cura per Me. Per Giorgia, reduce da un’estate in evidenza grazie a un paio di singoli che sono andati benissimo ma anche dal suo apprezzatissimo ruolo di conduttrice a X Factor, che è ripreso la settimana scorsa su SKY.

Una presenza davvero trasversale per Giorgia che tuttavia a Verona è tornata nel suo ruolo più significativo, quello di interprete. Il suo nuovo brano porta le firme di Calcutta e Davide Petrella, con la produzione di Dardust (insieme a Calcutta). In scena, al fianco dell’artista, è anche stesso Dardust: un set essenziale e ad alto tasso emotivo per un debutto in tv che fa da snodo alla sua nuova stagione musicale.

Laura Pausini, da applausi

Il compito di aprire la serata è toccato a Laura Pausini che ha scelto un golden hit di fine estate, perfetto per l’occasione come Te e il Mare, e poi ha proposto il suo nuovo singolo La mia storia tra le dita, superclassico di Gianluca Grignani che nelle ultime settimane aveva anche polemizzato un po’ per questa scelta dell’interprete romagnola. Prova di altissimo livello per la cantante che ha appena annunciato un lunghissimo word tour.

Pausini anche in coppia con Lazza – vestito in un completo pitonato bizzarro ma d’effetto per “Zeri in più (Locura)”, un incontro interessante fra pop e urban in un medley che celebra i traguardi dell’anno. Ha stupito vedere Lazza così educato e composto con l’ingombrante presenza di Pausini e con i conduttori… persino un bacia mano a Vanessa Incontrada.

Achille a San Siro

Achille Lauro ha presentato il nuovo singolo appena annunciato “Senza una stupida storia” e annuncia, per la verità con una certa emozione, la sua prima data a San Siro: 15 giugno 2026, biglietti già in vendita dalle 14 di oggi.

Irama ed Elodie sono tornati insieme con il singolo “Ex”, che sta andando molto bene mentre Alfa ha riproposto la sua hit estiva “A me mi piace”. Moltissimi applausi per Anna disinvolta e a suo agio di a un pubblico di giovanissimi in adorazione con “Désolée”. C’era grande attesa anche per il ritorno in scena di Bresh, al via con un nuovo tour, che presenterà il nuovo singolo “Dai che fai”.

TIM Music Awards 2025: Olly superstar

Tra i premi grande evidenza per Olly che ha portato a casa il platino per l’album Tutta la vita e ben quattro platino per i suoi singoli Balorda Nostalgia, Scarabocchi, Per due come noi e Quei ricordi là.

Un platino album e due platino-singoli anche per i Pinguni Tattici Nucleari. A Marco Mengoni il premio live diamante per il suo tour negli stadi.

TIM Music Awards 2025: tutti i premi

Album

Disco platino per Tutta vita – Olly

Disco platino per Hello World – Pinguini Tattici Nucleari

Disco platino per CalmoCobra – Tananai

Disco oro per Radio Vega – Rose Villain

Disco platino per Tropico del Capricorno – Guè

Disco oro per Il mio lato peggiore – Luchè

Disco platino per La bellavita – Artie 5ive

Disco platino per Astro – Astro

Disco oro per Mentre Los Angeles brucia – Fabri Fibra

Singoli

Singolo platino per Balorda nostalgia – Olly

Singolo platino per Per due come noi – Olly

Singolo platino per Scarabocchi – Olly

Singolo platino per Quei ricordi là – Olly

Singolo platino per Romantico ma muori – Pinguini Tattici Nucleari

Singolo platino per Islanda – Pinguini Tattici Nucleari

Singolo platino per Fuorilegge – Rose Villain

Singolo platino per Battito – Fedez

Singolo platino per Chiamo io chiami tu – Gaia

Live e Tour

Premio Live Diamante per Marco negli Stadi 2025 – Marco Mengoni

Premio Live Oro per Tutta vita tour – Olly

Premio Live Oro per Il Volo tour 2025 – Il Volo

Premio Live Platino per Max Forever – Max Pezzali

Premio Live Diamante per Hello World tour – Pinguini Tattici Nucleari

Premio Live Oro per Calmocobra Live – Tananai

Premio Live Oro per Notte prima degli esami 40th Anniversary tour – Antonello Venditti

Premi speciali

Premio Live World Tour – Laura Pausini

Premio Speciale EarOne AirPlay – Eros Ramazzotti

Premio Speciale EarOne – Tananai

Premio Speciale SIAE – Eros Ramazzotti

Premio Speciale Assoconcerti per il live – Luciano Ligabue

TIM Summer Hits – Annalisa

TIM Music Award Speciale – Luciano Ligabue

Premio Arena di Verona – Antonello Venditti