Oggi, martedì 16 marzo 2021, si terrà la conferenza stampa dedicata alla nomination agli Oscar conquistata da Laura Pausini grazie alla canzone Io sì (Seen), colonna sonora del film La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti, con Sophia Loren.

Io sì (Seen) ha ottenuto la nomination nella categoria Miglior Canzone Originale insieme ai brani Fight For You (dal film Judas and the Black Messiah), Hear My Voice (dal film Il processo ai Chicago 7), Husavik (dal film Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) e Speak Now (dal film Quella notte a Miami…).

Con questa nomination, Io sì (Seen) è diventata la prima canzone italiana in assoluto a concorrere per un Oscar.

Come ricordiamo, Io sì (Seen) ha ottenuto già un importante riconoscimento internazionale, il Golden Globe, risultando la prima canzone non in lingua inglese ad aver ricevuto tale premio. Laura Pausini ha festeggiato il riconoscimento nel corso della 71esima edizione del Festival di Sanremo, esibendosi con la canzone sul palco del Teatro Ariston.

Io sì (Seen) ha già trionfato anche al Capri Hollywood International Film Festival, ai Satellite Awards, agli Hollywood Music in Media Awards e ai CinEuphoria Awards.

La canzone, com’è già noto, è stata scritta e composta, nella versione originale, da Diane Warren, e adattata in lingua italiana da Laura Pausini e Niccolò Agliardi.

Tutte le versioni del brano, in italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese, sono state incluse nell’EP omonimo, pubblicato lo scorso 23 ottobre. Lo scorso 1° febbraio, è stata pubblicata anche una Ita/Eng Version del singolo, composto da una parte di testo in italiano e una in inglese.

Soundsblog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 14:30.