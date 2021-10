Laura Pausini torna live, con il primo concerto dopo mesi e mesi di stop a causa della pandemia legata al Covid-19. La cantante ha annunciato data e luogo via Instagram, svelando anche la scaletta in anteprima.

Laura Pausini, il ritorno live con il primo concerto nel 2022 all’Arena Campovolo

Laura Pausini tornerà ad esibirsi dal vivo con il primo concerto previsto nel 2022 e per il suo fan club ufficiale. E’ stata la stessa artista a condividere la notizia, scegliendo così di dare la precedenza al suo fedelissimo pubblico. Laura si esibirà l’8 giugno 2022 all’Arena Campovolo di Reggio Emilia.

Opps! Swipe a destra per scoprire data e location del mio ritorno live 😜

E per ripartire ho scelto il mio fan club ufficiale!

Qui (@laura4u_official) potete leggere la scaletta di questo concerto esclusivo

#BeMe ha aspettato ben 2 anni ma ci siamo.. troverete tutte le informazioni su come iscrivervi e prenotarvi all’evento sul nuovo sito www.Laura4u.com

Laura Pausini, scaletta concerto nel 2022 all’Arena Campovolo

Dopo la data dell’8 giugno all’Arena Campovolo di Reggio Emilia, Laura Pausini ha voluto fare un’altra graditissima sorpresa ai fan, svelando la scaletta del suo concerto:

01. Siamo noi

02. Amori infiniti

03. Simili

04. Casomai

05. Il mio sbaglio più grande

06. Due innamorati come noi

07. Le cose che non mi aspetto

08. Baci che si rubano

09. Ogni colore al cielo

10. I need love

11. Il mio beneficio

12. On n’ oublie jamais Rien on Vit Avec

13. Un amico è così

14. La voce

15. Chiedilo al cielo

Come anticipato direttamente dalla pagina Instagram, tutte le informazioni sul concerto e come partecipare, saranno disponibili a breve sul sito del fan club ufficiali (cliccate qui) Verranno rese note tutte le notizie su come prenotarsi e non perdere questo grande evento live che segna l’atteso ritorno della cantante dopo quasi due anni di stop a causa del Covid-19. E si preannuncia una grande festa…