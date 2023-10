Laura Pausini sarà ospite del primo live di X Factor 2023. La notizia è arrivata in questi momenti e annuncia anche una curiosità: la diretta sarà visibile anche in chiaro su Tv8

Ci vediamo il 26 ottobre alle 21.15 sul palco di #XF2023!

@skyitalia

E in chiaro su @tv8it

La cantante sarà ospite nel talent show esattamente un giorno prima dell’uscita del suo nuovo album di inediti, “Anime parallele”, disponibile dal 27 ottobre 2023.

Laura Pausini a X Factor 2023 il 26 ottobre. E il giorno dopo esce “Anime parallele”

A 5 anni di distanza dall’ultimo disco in studio “Fatti sentire”, che aveva visto la luce nel Marzo del 2018, l’artista italiana più premiata del mondo è pronta a presentare al pubblico il suo nuovo progetto discografico internazionale, firmato Atlantic Warner.

5 anni di attesa che l’hanno vista protagonista di un tour mondiale, un biopic, un Golden Globe e una nomination agli Oscar, oltre a numerosi premi, arrivando al 2023 che rappresenta per lei l’anno del ritorno, dei 30 anni di un’incredibile carriera, festeggiata con una maratona live di 24 ore da record, con tre speciali performance a New York, Madrid e Milano.

“Il giorno in cui ho ascoltato tutto l’album per intero per la prima volta la mia mente è andata da Zero a mille in un attimo, soprattutto durante la prima traccia che aprirà questo nuovo cammino. È tutto pronto, io sono pronta, non vedo l’ora di portarvi con me in questo nuovo mondo! Aspetto solo voi!”.

Anime Parallele celebra l’individuo raccontandolo attraverso esperienze diverse tra loro.

Un vero e proprio concept album quindi, che racchiude storie di diverse persone, compresa la stessa Laura, il cui sogno è quello di vivere in un mondo che condivide i luoghi, ma non per forza le idee, e nel quale vige comunque rispetto e c’è amore.

Ecco, a seguire, la tracklist del disco:

1. Zero / Cero

2. Un Buon Inzio / Un Buen Inicio

3. Durare / Durar

4. Eppure Non È CosÌ / Perdona Si No Es AsÍ

5. Cos’È / QuÉ Es

6. Tutte Le Volte / Todas Las Veces

7. Il Primo Passo Sulla Luna / El Primer Paso En La Luna

8. Dimora Naturale / Hogar Natural

9. PiÙ Che Un’Idea / MÁS Que Una Idea

10. Anime Parallele / Almas Paralelas

11. PerÒ / Pero

12. Flashback / Flashback

13. Venere / Venus

14. Vale La Pena / Vale La Pena

15. Oltre La Superficie / MÁS AllÁ De La Superficie

16. Davanti A Noi / Frente A Nosotros

Bonus Tracks

1. Nemica

2. All’Amore Nostro

3. Il Primo Passo Sulla Luna Live In Venezia

4. Un Buen Inicio Live In Sevilla

5. A Ese Amor Tan Nuestro

6. Enemiga