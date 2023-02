Tre concerti in 24 ore non è sicuramente un’impresa facile. Ma Laura Pausini ce l’ha fatta e, il 27 febbraio scorso, si è esibita a New York, Madrid e Milano, al Teatro Carcano, dove ha chiuso questi tre live per celebrare i 30 anni di carriera dalla vittoria con “La solitudine”. La cantante si è raccontata, durante questo evento musicale, ammettendo anche i suoi momenti di smarrimento, proprio nati dopo la vittoria del Golden Globe con “Io sì (Seen)“:

“Negli ultimi due anni non ho fatto altro che piangere. Dopo il Golden Globe vinto nel 2021 con Io sì (Seen) pensavo fosse finito tutto. Menomale che non ho preso l’Oscar: “Cosa c’è dopo?”, mi domandavo. Vinse H.E.R. e io sorrisi. Diane Warren mi diede una gomitata e mi sussurrò: “Non c’è niente da ridere”. Non poteva capire”

E questa maratona di live è un sogno che lei ha voluto regalarsi. A se stessa e ai suoi fedeli fan. Come riportato, il nuovo disco dovrebbe uscire a ottobre 2023 e il 10 marzo sarà disponibile il suo nuovo singolo, “Un buon inizio”, scritto per lei da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari:

Le mie iniziali formano una clessidra. La donna che corre sono io: vado verso il futuro. Mi sono persa. Sentivo che i gusti del pubblico erano cambiati. Ho provato di tutto. Anche pezzi di Mahmood. Non funzionava. E il vecchio management della casa discografica non mi aiutava: smorzava ogni entusiasmo. Questa canzone di Riccardo è il manifesto della mia ripartenza. Cado come tutti, però cerco di rialzarmi”

Racconta di soffrire di tachicardia fin da piccola, di solito durano pochi minuti. Ma all’Eurovision, che ha condotto con Mika e Alessandro Cattelan, è stato molto più forte:

“All’Eurovision però l’anno scorso ne ho avuto uno durato 21 minuti. Non passava. Ho detto: “Il nome del vincitore voglio dirlo io”. Mi hanno fatto una flebo di calmante. Sono tornata sul palco e mi sembrava di essere in Giamaica”

E. infine, chiude la possibilità di tornare a Sanremo:

“Sanremo? In gara no: è il posto in cui ho cantato peggio nella mia vita. E poi mi manca il coraggio. Conduttrice dopo Amadeus? Nemmeno. Non saprei scegliere le canzoni: porterei i miei amici”

Foto | Francesco Prandoni