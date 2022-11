Laura non c’è è una canzone di Nek, rilasciato nel febbraio 1997 come secondo estratto dal quarto disco in studio Lei, gli amici e tutto il resto. Il brano è stato scritto da Nek, Massimo Varini e Antonello De Sanctis e vede gli arrangiamenti di Nek, Massimo Varini e David Sabiu. È stato presentato al Festival di Sanremo 1997, dove si è posizionato al settimo posto della classifica finale. La canzone è stata un grandissimo successo di vendite non solo in Italia ma in tutta Europa. Ancora oggi è un classico del repertorio di Nek.

Laura non c’è, Ascolta la canzone e guarda il video

Cliccando qui, invece, potete vedere il video ufficiale della canzone.

Nek, Laura non c’è, Testo canzone

Laura non c’è, è andata via

Laura non è più cosa mia

E te che sei qua e mi chiedi perché

L’amo se niente più mi dà

Mi manca da spezzare il fiato

Fa male e non lo sa

Che non mi è mai passata

Laura non c’è, capisco che

E’ stupido cercarla in te

Io sto da schifo credi e non lo vorrei

Stare con te pensando a lei

Stasera voglio stare acceso

Andiamocene di là

A forza di pensare ho fuso.

Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi però non è lo stesso tra di noi

Da solo non mi basto stai con me

Solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te.

Laura dov’è, mi manca sai

Magari c’è un altro accanto a lei

Giuro non ci ho pensato mai

Che succedesse proprio a noi

Lei si muove dentro un altro abbraccio

Su di un corpo che non è più il mio

E io così non ce la faccio.

Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi

Però non è lo stesso tra di noi

Da solo non mi basto stai con mesolo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te.

Forse è difficile così ma non so che cosa fare

Credo che sia logico, per quanto io provi a scappare lei c’è.

Non vorrei che tu fossi un emergenzama tra bene e amore c’è

Solo Laura e la mia coscienza.

Se vuoi ci amiamo adesso oh no

Però non è lo stesso ora so

C’è ancora il suo riflesso tra me e te

Mi dispiace ma non posso Laura c’è.

Se vuoi ci amiamo adesso oh no

Mi casca il mondo addosso ora so

C’è acora il suo riflesso tra me e te

Mi dispiace ma non posso Laura c’è

Laura c’è.