L’atteso trapianto di rene o… il concerto di Taylor Swift?

So che il titolo dell’articolo sembra non avere senso alcuno o apparire quantomeno curioso ma questa notizia arriva direttamente dall’Australia. Come riportato da Tmz, una fan di Taylor Swift, che aveva già acquistato il biglietto per il concerto della sua beniamina, non potrà esserci perché quel giorno – finalmente – potrà essere operata per l’atteso trapianto di rene che stava aspettando da tempo. Niente live previsto all’Accor Stadium di Sydney, in Australia. Ma, come ammesso dalla donna, per una frazione di secondo ha anche pensato di dare la precedenza allo spettacolo della sua beniamina.

In un’intervista con 9 News, Tamara Gray ha detto che stava preparandosi per partire quando ha ricevuto una telefonata dal personale dell’ospedale che le diceva che finalmente le avevano trovato un rene. Era, infatti, una delle tante persone registrate per i trapianti di rene in Australia, con la speranza che prima o poi quel giorno arrivasse. Non pensava, però, che sarebbe combaciato con il concerto in programma.

“Non mentirò, c’è stata una frazione di secondo in cui ho pensato di dire no al rene, ma, sai, non sono pazza”

Fortunatamente il buon senso ha avuto la meglio e Tamara ha rinunciato al volo. La madre 35enne originaria del Queensland ha spiegato che era all’aeroporto di Gold Coast in attesa di salire su un aereo per Sydney quando ha ricevuto la chiamata intorno alle 8:30.

Qualche secondo di incertezza e poi il rientro a casa per prepararsi per il gran giorno. Quello del trapianto di rene, non il concerto di Taylor Swift…