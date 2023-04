Last Night è il brano di Morgan Wallen scritta da John Byron, Ashley Gorley, Jacob Kasher Hindlin e Ryan Vojtesak. Si tratta del terzo singolo dal suo album del 2023 One Thing at a Time. Il pezzo ha raggiunto la posizione numero uno su Billboard Hot Country Songs nel febbraio 2023 prima di raggiungere la vetta della Billboard Hot 100 nel marzo 2023, diventando così il primo singolo numero uno di Wallen in quest’ultima classifica e la prima canzone country a raggiungere la vetta della classifica da ” All Too Well (Taylor’s Version)” di Taylor Swift nel 2021. A seguire traduzione, testo e significato del brano.

Morgan Wallen, Last Night, Testo della canzone

Last night we let the liquor talk

I can’t remember everything we said but we said it all

You told me that you wish I was somebody you never met

But baby, baby somethin’s tellin’ me this ain’t over yet

No way it was our last night

I kiss your lips

Make you grip the sheets with your fingertips

Last bottle of Jack, we split a fifth

Just talkin’ about life goin’ sip for sip, yeah

You, you know you love to fight

And I say shit I don’t mean

But I’m still gon’ wake up wantin’ you and me

I know that last night we let the liquor talk

I can’t remember everything we said but we said it all

You told me that you wish I was somebody you never met

But baby, baby somethin’s tellin’ me this ain’t over yet

No way it was our last night (Last night)

No way it was our last night (Last night)

No way it was the last night that we break up

I see your tail lights in the dust

You called your momma, I call your bluff

In the middle of the night, pull her right back up

Yeah my, my friends say “Let her go”

Your friends say “What the hell?”

I wouldn’t trade your kind of love for nothin’ else

Oh baby, last night we let the liquor talk

I can’t remember everything we said but we said it all

You told me that you wish I was somebody you never met

But baby, baby somethin’s tellin’ me this ain’t over yet

No way it was our last night, we said we’d had enough

I can’t remember everything we said but we said too much

I know you packed your shit and slammed the door right before you left

But baby, baby somethin’s tellin’ me this ain’t over yet

No way it was our last night (Last night)

No way it was our last night (Last night)

I know you said this time you really weren’t comin’ back again

But baby, baby somethin’s tellin’ me this ain’t over yet

No way it was our last night (Last night)

No way it was our last night (Last night)

Morgan Wallen, Last Night, Traduzione della canzone

Ieri sera abbiamo lasciato parlare il liquore

Non riesco a ricordare tutto quello che abbiamo detto, ma abbiamo detto tutto

Mi hai detto che vorresti che fossi qualcuno che non hai mai incontrato

Ma baby, baby qualcosa mi dice che non è ancora finita

In nessun modo è stata la nostra ultima notte

Io bacio le tue labbra

Ti fanno afferrare i fogli con la punta delle dita

Ultima bottiglia di Jack, ne dividiamo un quinto

Sto solo parlando della vita che va sorso dopo sorso, sì

Sai che ami combattere

E dico cazzate che non intendo

Ma mi sveglierò ancora desiderando te e me

So che ieri sera abbiamo lasciato parlare il liquore

Non riesco a ricordare tutto quello che abbiamo detto, ma abbiamo detto tutto

Mi hai detto che vorresti che fossi qualcuno che non hai mai incontrato

Ma baby, baby qualcosa mi dice che non è ancora finita

In nessun modo è stata la nostra ultima notte (la scorsa notte)

In nessun modo è stata la nostra ultima notte (la scorsa notte)

In nessun modo è stata l’ultima notte in cui ci siamo lasciati

Vedo i tuoi fanali posteriori nella polvere

Hai chiamato tua madre, io ho scoperto il tuo bluff

Nel bel mezzo della notte, tirala su

Sì mio, i miei amici dicono “Lasciala andare”

I tuoi amici dicono “Che diavolo?”

Non scambierei il tuo tipo di amore per nient’altro

Oh piccola, ieri sera abbiamo lasciato parlare il liquore

Non riesco a ricordare tutto quello che abbiamo detto, ma abbiamo detto tutto

Mi hai detto che vorresti che fossi qualcuno che non hai mai incontrato

Ma baby, baby qualcosa mi dice che non è ancora finita

In nessun modo è stata la nostra ultima notte, abbiamo detto che ne avevamo avuto abbastanza

Non riesco a ricordare tutto quello che abbiamo detto, ma abbiamo detto troppo

So che hai fatto le valigie e hai sbattuto la porta proprio prima di andartene

Ma baby, baby qualcosa mi dice che non è ancora finita

In nessun modo è stata la nostra ultima notte (la scorsa notte)

In nessun modo è stata la nostra ultima notte (la scorsa notte)

So che questa volta hai detto che davvero non saresti tornato più

Ma baby, baby qualcosa mi dice che non è ancora finita

In nessun modo è stata la nostra ultima notte (la scorsa notte)

In nessun modo è stata la nostra ultima notte (la scorsa notte)

Last Night, video e significato della canzone

Nei testi, Wallen rimugina su una difficile conversazione che ha avuto con un partner romantico su quella che sarebbe diventata la loro ultima notte insieme. Guidati dall’alcol, i due hanno detto tutto quello che volevano: al diavolo i reciproci sentimenti e la gentilezza. Nonostante tutto questo, non sente e anticipa una chiusura, sperando che un giorno torneranno l’uno dall’altro.

Qui potete vedere il video live e ascoltare la canzone.