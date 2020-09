Qual è la canzone meno amata dei Metallica da Lars Ulrich?

A rispondere al quesito è proprio il batterista della band, in una recente intervista su Vulture:

“C’è una canzone chiamata ‘Eye of the Beholder’ nell’album Justice. Ovunque io ascolti quella canzone, suona un po ‘come – immagino che non vogliamo mancarle di rispetto – ma suona davvero forzata. Sembra che tu abbia messo un piolo quadrato in un buco rotondo. Sembra che abbia due tempi diversi… e poi penso che i ritornelli siano più simili a un tempo di valzer. Suona letteralmente come due mondi diversi che si sfregano l’uno contro l’altro. Mi sembra molto imbarazzante. Non sono un grande fan di quella canzone”

Poi ha aggiunto:

Per me, abbiamo fatto del nostro meglio in ogni momento. Quindi, naturalmente, a volte ti siedi e dici, ‘Eh?’ O, ‘Sarebbe potuto essere meglio’ … Risale a tutta quella cosa sul passato è il passato, e non ci passo molto tempo a pensarci . E non c’è davvero molto che posso fare al riguardo … onestamente, non li ascolto. Non ascolto molta musica dei Metallica. In parte è perché sono un po’ eccessivamente analitico … Quando ascolti la tua band preferita, come se ascoltassi Rage Against the Machine o qualcosa del genere, mi lascio andare. Ma quando i Metallica si accendono è come, ‘Eh?’ “