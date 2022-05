LAPROVINCE #2, Rhove: testo, video, significato della canzone

Sta ottenendo migliaia di visualizzazioni,‘LAPROVINCE #2’, il freestyle di Rhove. Il brano, in poche ore, è finito in tendenza su Youtube nella sezione musica. Nel videoclip ufficiale, compaiono gli amici più stretti e la sua ‘famiglia’ di fan e sostenitori che hanno decretato il suo successo.

Il rapper è orgoglioso dei traguardi raggiunti a livello discografico:

Sono felicissimo che le mie canzoni stiano funzionando, anche perché stiamo cercando di mandare un messaggio positivo a tutti i ragazzi di provincia e non. Faccio parte di questa realtà che finora è sempre stata ignorata. Attraverso la mia musica voglio poter dire a tutti i miei coetanei che qualsiasi cosa in cui credono, è possibile. Bisogna puntare in alto, sempre. Non bisogno omologarsi o farsi schiacciare da standard e cliché. Dando il massimo di noi stessi, ogni obiettivo e traguardo diventa finalmente raggiungibile.

Cliccate sulla foto, in basso, per guardare il video ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘LAPROVINCE #2’:

Ah-ouais, LAPROVINCE #2 (Uoh-uoh)

Episode deux (Uoh-uoh)

Non è Marseille (Uoh-uoh)

Cinque garçons (Uoh-uoh)

Rho è la zone (Uoh-uoh)

Casco integral (Uoh-uoh)

Rent tre moto (Uoh-uoh) (Oeh)

Go, go, go (Uoh-uoh) (Eh)

La gendermerie (Uoh-uoh) (Eh)

Seguo il Tom-Tom, mi dice di correre

Seguo il Tom-Tom, mi dice di correre

I miei poto, oui,

hanno una tuta di C.P. Company bianca, shock

Elicotteri a mezz’aria

Siamo in provincia, un bambino li guarda

È sotto i portici,

abituato a fare “bla-bla” con un tossico in piazza

Entra in un bar, era soltanto un bébé

Ha visto cose che è meglio non sapere

Entra in macchine che erano lerce (Ouais, ouais, ouais, ouais)

Ho visto un poto non tornare indietro

Shaquille O’Neal in tavola dell’Olaian

Muta da surf o muta dеll’O’Neill

Ah, ouais, merci, fanno rall’ le moto

Au rеvoir, non ritorna un poto (Eh)

Due poto, tre poto, quattro poto,

cinque, non li ho messi a posto, (Uoh-uoh)

Uoh-uoh, uoh-uoh, uoh-uoh, uoh-uoh, uoh-uoh, uoh-uoh

Ah-ouais, LAPROVINCE #2 (Uoh-uoh)

Episode deux (Uoh-uoh)

Non è Marseille (Uoh-uoh)

Cinque garçons (Uoh-uoh)

Rho è la zone (Uoh-uoh)

Casco integral (Uoh-uoh)

Rent tre moto (Uoh-uoh)

Go, go, go (Uoh-uoh)

La gendermerie (Uoh-uoh) (Yeh, yeh, yeh)

Uoh-uoh, uoh

Uoh-uoh, uoh

Uoh-uoh (Uh-uh-uh), uoh-uoh-uoh

Uoh-uoh, uoh

Uoh-uoh, uoh

Uoh-uoh (Uh-uh-uh)

Sport adrenalinici sono la mia droga,

non faccio uso di droghe

Sì, non vorrei mai avere la faccia piena di botte

Non voglio vedere un mio poto su un ponte

Cresco un bébé, diventa mio nipote

(La rue funziona così, delle volte

se non hai un padre lo trovi nella zone)

Quando Seba mi offriva le brioche

non avevamo un euro, chiedilo a Orse

Se faccio l’idraulico con le mani sporche

poi torno a casa e do un bacio a ma sore’ (Eh)

Due poto, tre poto, quattro poto,

cinque, non li ho messi a posto (Eh)

Uoh-uoh, uoh-uoh, uoh-uoh, uoh-uoh, uoh-uoh, uoh-uoh

Ah-ouais, LAPROVINCE #2 (Uoh-uoh)

Episode deux (Uoh-uoh)

Non è Marseille (Uoh-uoh)

Cinque garçons (Uoh-uoh)

Rho è la zone (Uoh-uoh)

Casco integral (Uoh-uoh)

Rent tre moto (Uoh-uoh)

Go, go, go (Uoh-uoh)

La gendermerie (Uoh-uoh) (Yeh, yeh, yeh)

Uoh-uoh, uoh

Uoh-uoh, uoh

Uoh-uoh (Uh-uh-uh), uoh-uoh-uoh

Uoh-uoh, uoh

Uoh-uoh, uoh

Ah, eh, uoh-uoh-uoh