Blue Banisters è il nuovo disco di Lana Del Rey e verrà pubblicato il 22 ottobre 2021. Si tratta dell’ottavo album in studio. L’annuncio è stato fatto a inizio dell’anno e la cantante ha rilasciato tre singoli promozionali proprio nel mese di maggio: Blue Banisters, Text Book e Wildflower Wildfire. A inizio estata, Lana ha rivelato che il progetto avrebbe tardato e poche settimane fa è uscito il brano “Arcadia” che anticipa l’album.

Ecco la tracklist del nuovo disco, Blue Banisters.

Text Book

Blue Banisters

Arcadia

Interlude – The Trio

Black Bathing Suit

If You Lie Down with Me

Beautiful

Violets for Roses

Dealer

Thunder

Wildflower Wildfire

Nectar of the Gods

Living Legend

Cherry Blossom

Sweet Carolina