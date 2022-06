L’Amore l’amore, Vasco Rossi: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo “L’Amore L’Amore”, il nuovo singolo di Vasco Rossi, quarto estratto dall’album ‘Siamo Qui’, disponibile in radio e su tutte le piattaforme, a partire da venerdì 10 giugno, nelle versioni originale, remix e video live.

La versione remix del brano (che chiude la prima parte dello show) è stata realizzata dal duo musicale tedesco twocolors mentre il video live è stato registrato a Trento (prima data del tour per 120.000 alla Music Arena), da Pepsy Romanoff.

Nelle sue molteplici e variegate forme, l’amore va vissuto a pieno. Punto!

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘L’amore l’amore’:

Tu con me

Lui con te

Lei che l’ama

fino in fondo

Ma lui non c’è

Sta con te

Lei con lei

Lui con lui

Non ci credi

fino a quando ti ritrovi lì

Eh sì, può andare anche così

L’amore a prima vista

L’amore che non basta

Lui è sempre nel tuo cuore

Io soltanto per due ore

Perché fa libidine

Ma lui è più sensibile

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

Si fa con le mani,

si fa con il cuore

Si fa come si vuole

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amorе, l’amore, l’amore

L’amore, l’amorе, l’amore, l’amore

Tu con me

Lui con te

Qui non si capisce

bene la storia com’è

Ci vuole il buttafuori

I sensori

Per buttare i cattivi pensieri

Per evitare gli ostacoli

Quando siamo fuori

Quando restiamo da soli,

da soli, da soli, da soli

Lei con me, lui con te,

lei con lei, lui con lui

Lui con lei, lei non c’è,

lui dov’è, lei perché

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

Si fa con le mani, si fa con il cuore

Si fa come si vuole

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore

L’amore, l’amore, l’amore, l’amore.