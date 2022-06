L’amore e la violenza, Jake La Furia feat. Paky, 8blevrai: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘L’amore e la violenza’, il nuovo singolo di Jake La Furia feat. Paky, 8blevrai, in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi venerdì 10 giugno 2022. Il brano, già in tendenza su Youtube, è estratto dall’ultimo album ‘Ferro del mestiere’, che verrà pubblicato il 17/06.

Io ho passato 20 primavere, a fare musica per prevalere, per uscire ricco dal quartiere, e diventare forte nel mestiere.

Ecco il testo di ‘L’Amore e La Violenza’:

Dis moi ce que tu penses

De ma vie

De mon adolescence

Dis-moi ce que tu penses

J’aime aussi

L’amour et la violence

Se mi tagliassi le vene

uscirebbe aria con lo smog

Artista pazzo come Van Gogh

Ho usato la voce più della Glock

Ho baciato più donne

che fronti di morti, ma

Ho baciato anche quelle e ricordi, fra?

Se la strappi, la pelle si scortica

E sotto c’è tutta la merda di sogni, fra

Tengo una semi sotto al cuscino

che non si sa mai

Pеrché a casa c’ho l’oro con sopra l’ice

Così quando vieni poi te nе vai

Come quando la scopi

e ti prendi l’AIDS

Ho inviato chili di fogli in carta

Non gli emoji dei soldi e basta

I miei figli sono il frutto

di due crani pazzi, very bastard

L’amore ai tempi della bamba

Sopra i cinquantini con le Samba

I baci sotto al neon del bangla

Poi le coltellate nella gamba

I piedi in due scarpe di merda

che son diventate Jordan

La merce attraverso i buchi nella porta

E dopo morire in vasca come Norman

L’asfalto ci bacia, poi ci calpesta

Sorridi alla morte

se un giorno ti ferma (Dis-moi ce que tu penses)

Questa vita violenta (J’aime aussi)

A noi non ci spaventa (L’amour et la violence)

Perché solo noi veniamo

da dove finiscono le strade

Senza casa, senza chiesa,

siamo nati sotto il temporale

Mentre gli altri dormivano,

figli di un serramanico

Un pugno e una carezza,

l’amore e la violenza

Sempre al buio, qui sul fondo

non c’è spazio per precipitare

Ogni notte senza sonno

ad inseguire un sogno popolare

Sotto il segno di un livido,

figli di un serramanico

Un pugno e una carezza,

l’amore e la violenza

Vengo da dove Dio è solo sulle collane

Il diavolo lo si sente parlare

Dove un G ha debole per sua madre

E la morte è solo un bel finale

Non c’è spazio in queste case ALER

Chiusi stretti come gli alveari

Avevo in giro dei soldi da dare

Per tutto il fumo che ho preso a crani

E avevo un euro nelle tasche

Un etto e mezzo nelle palle

Perché mio papà era tra le sbarre

Mia mamma lavava nelle scale

Dopo che staccava il turno al bar

Puliva casa a tutti i miei amici

Ricordo che tornava da me stanca

Mi chiedeva se ero ancora felice

Ora che sto più in alto,

sento più caldo, come all’inferno

Quando stavo giù in basso,

non mi bastava quello che avevo

Potessi fermare il tempo

anche se soltanto per un momento

Darei indietro quello che ho adesso

per riavere quello che avevo

Cresciuti male sotto la tempesta

Lacrime di mamma sulla coscienza (Dis-moi ce que tu penses)

Senza avere una scelta (J’aime aussi)

Con un cappio alla testa (L’amour et la violence)

Perché solo noi veniamo

da dove finiscono le strade

Senza casa, senza chiesa,

siamo nati sotto il temporale

Mentre gli altri dormivano,

figli di un serramanico

Un pugno e una carezza,

l’amore e la violenza

Sempre al buio, qui sul fondo

non c’è spazio per precipitare

Ogni notte senza sonno

ad inseguire un sogno popolare

Sotto il segno di un livido,

figli di un serramanico

Un pugno e una carezza,

l’amore e la violenza

Il mondo è un inferno, una mega cella

La ferita rimane,

il bacio si cancella (Dis-moi ce que tu penses)

Per avere la pace (J’aime aussi)

Devi fare la guerra (L’amour et la violence).