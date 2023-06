Si intitola Lambada l’attesissima collaborazione di Boomdabash feat. Paola & Chiara in uscita il 19 giugno 2023. La band festeggia l’arrivo dell’estate con il nuovo freschissimo brano su tutte le piattaforme digitali e in radio per Soulmatical Music/Capitol Records Italy (Universal Music Italy).

Ecco come viene anticipato il pezzo:

Il featuring è cento per cento esplosivo per un vero e proprio viaggio anni ’90 capace di catapultarci nelle estati più belle della nostra vita tra Festivalbar, glitter colorati e squilli sui primi cellulari. Il gruppo salentino fa qui squadra con l’iconico duo alla conquista di spiagge, litorali e cieli stellati, intrecciando – su una base ritmata e travolgente – reggaeton e dance-pop, Jamaican slang, barre decise e sognanti ritornelli in crescendo: Siamo qua con il fuoco negli occhi aspettando le luci al mattino.

I Boomdabash hanno anche annunciato la pubblicazione del disco Venduti. Un importante progetto discografico con l’intento di esprimere a trecentosessanta gradi la doppia anima dei Boomdabash, tra sound carichi e frizzanti, brani dal carattere più intimista, nuove collaborazioni e personali manifesti stilistici di una delle band italiane più apprezzate e acclamate della scena contemporanea con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube.

Vi terremo aggiornati su Lambada, il nuovo singolo dei Boomdabash e Paola & Chiara.

Paola & Chiara, il boom ritrovato grazie a Furore

Per Paola & Chiara, invece, ecco il ritorno ufficiale al tormentone estivo dopo il boom di “Furore” il buon riscontro ottenuto dall’inedito “Mare caos” che ha anticipato il rilascio di “Per sempre”, album composto da featuring e collaborazioni con amici e colleghi (da Max Pezzali a Noemi, Elodie e Gabry Ponte).

“‘Per sempre’ è un album poli prodotto, l’unica indicazione che abbiamo dato loro era di non stravolgere le canzoni, che sono delle hit. Abbiamo registrato ‘Furore’ in spagnolo e in svedese, sono pronte nel cassetto. La gente ci chiedeva di tornare, eravamo titubanti e non volevamo sporcare la nostra storia. Poi ci siamo fatte trasportare dal flusso di energia. Questo disco sa di presente e di futuro. C’è un amore vero da parte della gente, non è una moda. Questo è ciò che ci ha dato la spinta, i fan hanno vinto le nostre paure”