Capodanno 2023 a Bari è stato già ufficializzato con la presenza di Rkomi, Boomdbash e La Rappresentante di Lista. A partire dalle 21,30, in Piazza della Libertà, saranno loro i protagonisti del countdown per arrivare all’anno nuovo.

Quest’anno Capodanno lo festeggeremo in maniera unica, da diverse città d’Italia.

A dare il benvenuto al 2023 sul palco di Bari ci sarà l’energia di Rkomi, Boomdabash e la Rappresentante di Lista.

Insieme a loro non mancheranno poi i dj di Radio Norba e Radio 105 ad animare la piazza e dare l’addio al 2022.

Proprio da pochi giorni, i Boomdabash hanno rilasciato il loro nuovo singolo, Heaven, insieme agli Eiffel 65:

“Heaven è figlio di due grandi passioni dei Boomdabash, l’amore per gli anni 80 e la musica indimenticabile di quegli anni che si unisce alla grande passione per il re-making musicale. “Heaven” nasce così sulla base di un sample di “Too much of Heaven”, hit iconica degli Eiffel 65, band leggenda della musica dance italiana, al quale abbiamo voluto rendere omaggio da grandi cultori del genere. Da subito abbiamo convolto nel progetto gli Eiffel 65 che con entusiasmo hanno lavorato a stretto contatto con noi alla produzione musicale. Heaven è un pezzo che è nato in studio divertendoci come è nel nostro mood parecchi mesi fa e che conferma la volontà di riportare nella nostra produzione musicale anche colpi del passato, contaminandole sapientemente con le influenze che arrivano dal nostro mondo musicale. Un brano potente che abbiamo voluto proporre in chiave Boomdabash pur conservando la sua autenticità e anima originale. Sognavamo da tempo di poter fare un brano che cavalcasse queste sonorità, siamo entusiasti finalmente di avercela fatta come desideravamo. Un pezzo dance travolgente con un beat che si muove a cavallo tra gli anni 80 e 90 e con una linea di basso devastante, rimanere fermi è impossibile”

Rkomi è stato giudice dell’ultima edizione di X Factor 2022 e ha vinto portando al trionfo i Santi Francesi, il duo scelto dal suo roster.

Infine, La Rappresentante di Lista è pronta ad intrattenere i presenti con i loro più grandi successi, da Amare a Ciao Ciao e Diva.