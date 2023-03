Lady Gaga era tra i candidati agli Oscar 2023 nella categoria “Miglior canzone originale” e si è esibita, live, proprio con il brano in gara, “Hold my hand“. In maglietta nera, trucco minimal e un paio di pantaloni strappati, la cantante ha regalato al pubblico il live del pezzo tratto dalla colonna sonora di “Top Gun: Maverick“. Una performance intimista, dal sapore unplugged, sul palco del Dolby Theatre. Potete vedere qui sotto la performance video:

FULL VIDEO: Lady Gaga performs "Hold My Hand" at the #Oscars pic.twitter.com/xXB8zP4v8f — Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) March 13, 2023

La canzone è stata scritta e prodotta da Gaga e BloodPop come “una lettera d’amore al mondo durante e dopo un periodo molto difficile”. In America, il brano ha raggiunto la 49esima posizione nella Billboard Hot 100 mentre in Italia non è andata oltre il 57esimo gradino. In Croazia, invece, “Hold my hand” ha conquistato la vetta della classifica. Una power ballad anni ’80 inno di speranza con una melodia rock nel sound che si è guadagnato un posto nella cinquina della “Miglior canzone originale” agli Oscar 2023.

Oscar 2023, Lady Gaga e il gesto del fotografo soccorso: la polemica sul web

Lady Gaga è stata protagonista anche di un altro momento che ha caratterizzato la notte degli Oscar 2023. Durante il red carpet (che ‘red’ proprio non era…), durante il passaggio della cantante, un fotografo è caduto per terra, per via del grande movimento legato all’arrivo dell’artista. Lady Gaga si è accorta di quanto accaduto e si è voltata per raggiungere l’uomo che si stava rialzando. Dopo averlo soccorso, lui, per ringraziandola, le ha dato due “piccole pacche” al fianco, molto vicino al lato B (parzialmente in vista per il vestito indossato). E l’espressione della popstar, dopo il gesto, esprime il suo stato d’animo. Guarda il punto esatto dove l’uomo ha picchiettato la sua mano e si allontana. In molti sul web hanno evidenziato l’aria infastidiata e seccata della cantante per il gesto ed è nato un vero e proprio caso mediatico per “il gesto” del fotografo, apparso quantomeno inopportuno.