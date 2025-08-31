Lady Gaga pronta a infiammare i MTV VMA 2025: attesa una performance storica

Come notizia dell’ultima ora e in aggiunbta ai superospiti già ufficializzati, spicca il nome di Lady Gaga che tornai agli MTV Video Music Award MAs dopo cinque anni: e già si parla di attesa una performance iconica.

Lady Gaga è pronta a riprendersi la scena ai prossimi MTV Video Music Awards 2025. A distanza di cinque anni dalla sua ultima esibizione nell’attesissima kermesse che tradizionalmente riapre le scene ogni settembre – quella segnata dalla pandemia e dal duetto memorabile con Ariana Grande sulle note di Rain on Me – la popstar tornerà a esibirsi il 7 settembre, in diretta dall’UBS Arena di New York.

A ufficializzare la notizia è stata la stessa MTV che ha annunciato la notizia sui propri canali social con un messaggio che ha mandato in fibrillazione tutti i Little Monsters, come si definiscono i fan della popstar: “Chiamo tutti i miei fedeli Little Monsters al fronte” ha scritto Gaga annunciando la sua presenza.

Lady Gaga ai Video Music Award

Lady Gaga arriva a questa edizione da assoluta protagonista: guida la liste delle nomination con ben 12 candidature, davanti a Bruno Mars – suo compagno di avventure nel tormentone Die With a Smile – che ne colleziona 11. Tra le categorie più prestigiose in cui è in corsa ci sono Video of the Year, Song of the Year e Best Pop Song proprio per la collaborazione con Mars, oltre a Artist of the Year e Best Album per Mayhem, il suo ultimo progetto discografico.

Ma la vera sorpresa potrebbe arrivare con il debutto dal vivo di The Dead Dance, il nuovo singolo in uscita il 3 settembre e già destinato a diventare un fenomeno globale: il brano farà parte della colonna sonora della serie Netflix Wednesday con Jenna Ortega, in cui Gaga avrà anche un cameo speciale.

Lo show tra due palchi

Un dettaglio intrigante riguarda la logistica: il 7 settembre Lady Gaga è già attesa al Madison Square Garden di New York, a due passi da dove si terranno gli MTV VMA, con una data del suo Mayhem Ball Tour, atteso anche a Milano per due date già esaurite il 19 e il 29 ottobre al Forum di Assago. Possibile che sia contemporaneamente in due posti?

Non ci sono dettagli circa la sua presenza allo show di MTV ma secondo alcuni insider non è escluso che la performance ai VMAs sarà in realtà un frammento dello show trasmesso in diretta dal Garden per trasformare così la serata in un doppio evento che le permetterà di unire due platee in contemporanea.

Ma ci sono anche altre ipotesi: una corsa di Gaga al Radio City alla fine del suo show al Garden (gli MTV VMA sono una maratona che dura anche più di tre ore) se non addirittura un colpo di scena che possa in qualche modo mettere in pausa il suo show, accompagnarla per un’apparizione fulminea agli MTV Video Music Award. Il Garden si trova a poco più di un miglio dal Radio City Music Hall, dall’altro lato di Times.

Anche in questo caso una trovata perfettamente in linea con lo spirito innovativo dell’artista, che da sempre ama giocare con i format.

Una lineup stellare

La sua presenza arricchisce ulteriormente un cast già carico di nomi di primo livello: Post Malone, Doja Cat, Jelly Roll, Sabrina Carpenter, Tate McRae, J Balvin e Mariah Carey – che riceverà il Video Vanguard Award – sono solo alcuni degli artisti attesi sul palco. Ci sarà spazio anche per il rap old school, con Busta Rhymes che sarà onorato con il nuovo Rock the Bells Visionary Award, e per la musica latina con Ricky Martin, al quale verrà consegnato il primo Latin Icon Award.

Il peso di un ritorno

L’ultima volta che Lady Gaga calcò il palco dei VMAs, nel 2020, vinse come Artist of the Year e portò a casa il premio per Song of the Year insieme ad Ariana Grande. Quella performance, nata in piena era Covid e senza pubblico, è ancora ricordata come una delle più potenti della sua carriera. Tornare oggi, con un tour sold out in giro per il mondo e un nuovo album in cima alle classifiche, significa riaffermare il suo status di icona globale