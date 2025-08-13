Lady Gaga guida le nomination ai VMA 2025, sfida aperta tra popstar e rapper

Lady Gaga in testa, Sabrina Carpenter e Kendrick Lamar inseguono. È questo in sintesi il bilancio delle candidature ufficiali agli MTV Video Music Awards 2025 la cui corsa ufficialmente iniziata.

Come spesso accade, i nomi in vetta alle nomination accendono il dibattito tra fan e addetti ai lavori.

VMA Video Music Award 2025: Lady Gaga domina

In testa alla classifica c’è Lady Gaga, che conquista ben 12 candidature, candidandosi a tutti i premi più importanti e confermandosi regina di un palmarès che negli anni l’ha vista protagonista di performance memorabili e scelte artistiche audaci.

Subito dietro di lei, Bruno Mars con 11 nomination, Kendrick Lamar con 10 e Sabrina Carpenter con 8, un risultato che suggella un anno di ascesa vertiginosa per la giovane cantautrice.

VMA 2025, la conferma di Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter, fresca del Grammy Award come Best Pop Vocal Album con Short n’ Sweet, ha visto due dei suoi singoli, “Espresso” e “Please Please Please”, entrare nella storia delle classifiche britanniche mantenendo le prime due posizioni per tre settimane consecutive. Quest’anno la vedremo competere in categorie di peso come Video of the Year, Best Pop Artist e Best Album.

Taylor Swift e Beyoncé, sfida da record

Tra le curiosità più discusse di questa edizione c’è la doppia candidatura di Taylor Swift e Beyoncé nella categoria Artist of the Year. Le due popstar, entrambe detentrici del record con ben 30 vittorie ai VMA, non hanno pubblicato album nell’ultimo anno, ma hanno portato a termine due tour mondiali capaci di catalizzare l’attenzione globale.

Per Taylor Swift, la nomination arriva a coronamento di una relazione storica con i VMA, fatta di trionfi, performance iconiche e momenti diventati parte del costume pop, dal celebre incidente con Kanye West nel 2009 ai discorsi di ringraziamento che sanno sempre trasformarsi in eventi virali. Il tutto a poche ore dall’annuncio della realizzazione di un nuovo album.

Ariana Grande e Billie Eilish, il nuovo pop che incalza

Anche Ariana Grande e Billie Eilish promettono di essere al centro dell’attenzione in uno dei momenti mediaticamente più importanti dell’anno. La prima, con sette nomination, punta a confermare il successo del suo progetto Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead, anche in considerazione di un un cortometraggio che ha diretto personalmente.

La seconda, con sei candidature, entra nella corsa per il premio più ambito, quello di Video of the Year con “Birds of a Feather” dopo un anno già coronato dalla vittoria come Artist of the Year ai recenti American Music Awards.

VWA 2025, chi manca: Chappell Roan

L’assenza più clamorosa è invece quella di Chappell Roan: incoronata Best New Artist nel 2024 e vincitrice di un Brit Award lo scorso marzo, la cantautrice paga l’uscita di un solo singolo durante il periodo di eleggibilità (20 giugno 2024 – 18 giugno 2025) e quindi sarà fuori dalle categorie principali e quasi certamente, non essendo coinvolta, dovrebbe anche essere assente dall’attesissima passerella.

La cerimonia e il fascino del “Moonman”

I vincitori riceveranno l’iconica statuetta nota come “Moonman”, un astronauta che pianta la bandiera MTV sulla Luna, simbolo nato dagli storici logo del popolarissimo canale musicale fin dai primi anni Ottanta. L’appuntamento è fissato per il 7 settembre alla UBS Arena di New York, con diretta su CBS e Paramount+. I fan potranno votare on line in 19 categorie fino alla vigilia della cerimonia.

Cresce l’attesa per i VWA 2025

Oltre alla gara tra artisti, l’evento promette di essere una vetrina di moda, spettacolo e momenti imprevedibili, in piena tradizione VMA. MTV non ha ancora reso noto il nome dei conduttori dello show, che lo scorso anno fu presentato da Megan Thee Stallion e che in passato ha visto al centro della scena autentiche leggende del mondo dello showbusiness come Jamie Foxx, Jack Black, Chris Rock, Arsenio Hall e Ben Stiller.

La domanda che circola tra gli appassionati è se Lady Gaga riuscirà a trasformare le sue 12 nomination in un trionfo ma soprattutto quale artista trasformerà la sua esibizione in un happening memorabile. Lo scorso anno la vittoria per il video dell’anno andò a Taylor Swift per la clip di Fortnight da lei stessa diretta, terza vittoria di fila dopo quelle di All Too Well (2022) e Anti-Hero (2023), sempre prodotte e dirette dalla cantautrice americana. Una serie straordinaria destinata a interrompersi perché quest’anno nella categoria Best Video Taylor Swift è assente…