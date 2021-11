Lady Gaga a Milano per la premiere di House of Gucci

Lady Gaga è a Milano per promuovere il nuovo film, House of Gucci, che la vede protagonista insieme ad Adam Driver. Dalle ultime indiscrezioni, la premiere della pellicola si terrà al cinema Odeon a Milano, con il red carpet intorno alle 19. Gli attori del film -che hanno già partecipato all’anteprima londinese pochi giorni fa- saranno presenti in sala con l’anteprima del film, in lingua originale e con sottotitoli in italiano. Ecco la trama, come riportata dai cugini di Cineblog:

Il film è basato sul libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” di Sara Gay Forden racconta l’ascesa delle dinastia Gucci, dal negozio di pelletteria di Guccio Gucci all’inizio del 1900 all’acquisizione da parte di InvestCorp della società multimilionaria nel 1993 fino all’omicidio di Maurizio del 1995 da parte della sua ex moglie Patrizia Reggiani Martinelli, interpretata da Lady Gaga, condannata inizialmente a 29 anni di prigione come mandante dell’omicidio dell’ex marito poi ridotti e confermati a 26 in appello e cassazione. Nonostante la sentenza Martinelli alla fine ha avuto una riduzione della pena e nel 2016 è stata scarcerata per buona condotta. Inoltre, Martinelli in seguito ha ricevuto un enorme risarcimento dalla tenuta di Gucci, rendendo ironicamente il suo tempo in prigione estremamente redditizio

Ecco gli interrogativi alla base del libro da cui è tratta la pellicola:

Patrizia Reggiani ha ucciso il suo ex marito, Maurizio Gucci, nel 1995 perché la sua spesa era selvaggiamente fuori controllo? L’ha fatto perché il suo affascinante ex si preparava a sposare la sua amante Paola Franchi? O c’è la possibilità che non l’abbia fatto? In questo avvincente resoconto dell’ascesa, dell’eventuale crollo e della resurrezione della dinastia Gucci, Sara Gay Forden ci porta dietro le quinte del processo ed espone le passioni, il potere e le vulnerabilità della più grande famiglia di moda dei nostri tempi.

Lady Gaga, inoltre, domani, sarà ospite in studio di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” proprio per parlare del suo ultimo impegno cinematografico. Ricordiamo che l’esordio sul grande schermo della cantante, come protagonista principale, è stato nel film “A star is born”, insieme a Bradley Cooper. La sua interpretazione le ha permesso anche la nomination come miglior attrice protagonista. Non vinse ma si consolò con la statuetta per “Shallow”, miglior canzone originale.