Lady Gaga ha finalmente annunciato e confermato la partenza del suo Chromatica Ball Tour, rimandato da due anni a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Nelle scorse ore, la cantante, ha svelato tutte le date negli stadi e nelle arene. Brutta notizia per i fan italiani, non è stata aggiunta alcuna tappa nel nostro Paese.

Il tour era stato originariamente fissato per il 2020 ma è stato posticipato a causa delle chiusure legate alla pandemia di Covid. L’album di Gaga Chromatica, che include collaborazioni con Elton John, Ariana Grande e altri, è stato pubblicato a maggio 2020, con l’album remix Dawn of Chromatica pubblicato lo scorso settembre. “Rain On Me”, la collaborazione Gaga-Grande dell’album, è stata una hit al numero 1. Si parte da luglio e si conclude a settembre con più di una dozzina di concerti e date. Dall’Europa all’America con tappe a Parigi, Stoccolma, Londra e Dusseldorf.

A seguire potete leggere il calendario completo ufficiale:

17 luglio – Dusseldorf. Germania, Merkur Spiel-Arena

21 luglio — Stoccolma, Svezia, Friends Arena

24 luglio – Parigi, Stade de France

26 luglio — Arnhem, Paesi Bassi, GelreDome

29 e 30 luglio — Londra, Tottenham Hotspur Stadium

6 agosto — Toronto, Rogers Center

8 agosto — Washington, DC, Nationals Park

11 agosto — East Rutherford, Metlife Stadium

15 agosto — Chicago, Wrigley Field

19 agosto — Boston, Fenway Park

23 agosto — Dallas, Globe Life Field

26 agosto — Atlanta, Truist Park

8 settembre — San Francisco, Oracle Park

10 settembre — Los Angeles, Dodger Stadium

Cliccando qui, potete acquistare i biglietti.

Aumentano, quindi, le date inizialmente previste nel marzo 2020, quando Lady Gaga aveva annunciato il suo “mini tour” di promozione per il suo ultimo lavoro, Chromatica.

Si iniziava il 24 luglio a Parigi seguito dal 30 luglio a Londra. Nel mese di agosto, invece, ecco poi i concerti in terra americana: il 5 agosto a Boston, il 9 agosto a Toronto, il 14 agosto a Chicago e, infine, il 19 agosto a New Jersey. Dal 24 luglio al 19 agosto, quindi, le sei tappe del suo “mini tour” per promuovere la pubblicazione del suo nuovo disco. Tutte ovviamente annullate per il Coronavirus e rilanciate per l’estate 2022.