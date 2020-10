Lady Gaga ha svelato qual è la sua canzone preferita nell’album Chromatica

Se avete ascoltato Chromatica di Lady Gaga, avrete sicuramente ben chiaro qual è la vostra traccia preferita o quelle che amate maggiormente. Ma qual è il pezzo che la stessa cantante ha maggiormente a cuore del suo ultimo lavoro? Lo ha svelato lei stessa in una recente intervista per American Songwriter. Ed è “Sine From Above” con il collega Elton John:

“Oh, la famiglia di Elton. È meraviglioso lavorare con Elton. Aveva iniziato [la canzone] prima lui e poi me l’ha mandata, io l’ho ascoltata, mi è piaciuta molto. Successivamente l’ho finita e gliel’ho rimandata indietro e gli ho chiesto: ‘Ti piace, ti piace?’ La adorava. Abbiamo deciso di registrarla ed è diventata così speciale… Amo quella canzone più di ogni altra cosa. Ricordo che quando stavamo finendo, ho insistito con tutti i ragazzi per renderlo quasi uno speed-core alla fine. Solo questa esplosione sonora. Era perché volevo – volevo che questa canzone avesse una gamma, in cui iniziasse in un modo molto organico e melodico e poi finisse in una sorta di cacofonia. Una cacofonia con cui ora mi trovo a mio agio. “

Parlando del messaggio di “resilienza” della canzone, Gaga ha detto: “