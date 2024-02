Una raccolta di classici del vasto canzoniere americano (“It Don’t Mean A Thing”, “Sophisticated Lady”, “Anything Goes”) eseguiti dal grande crooner Tony Bennett, scomparso lo scorso anno, in compagnia di Lady Gaga. E’ il concerto – registrato il 28 luglio 2014 nella Frederick P. Rose Hall del Jazz al Lincoln Center a New York – “Tony Bennett & Lady Gaga: Cheek to cheek live” che andrà in onda stasera, martedì 20 febbraio, alle 22.50 in prima visione su Rai 5.

Anticipazioni “Tony Bennett & Lady Gaga: Cheek to cheek live”

Tony Bennett e Lady Gaga: Cheek to Cheek dal vivo! è un concerto speciale televisivo americano registrato con esibizioni dal vivo di Tony Bennett e Lady Gaga, per la promozione del loro album in studio ‘Cheek to Cheek’, pubblicato nel settembre 2014. Si è tenuto al Rose Theatre del Lincoln Center for the Performing Arts a luglio dopo l’annuncio dell’uscita dell’album, ed è stato trasmesso su PBS il 24 ottobre 2014, come parte della serie Great Performances della rete. Il concerto è stato assistito da un pubblico composto da ospiti invitati e studenti delle scuole di New York. Bennett e Gaga sono stati raggiunti sul palco da un’orchestra di 39 elementi e da musicisti jazz. Lo speciale tv ha avuto una nomination al 67° Primetime Emmy Awards.

Durante il live, Tony Bennett e Lady Gaga hanno eseguito un totale di 13 canzoni dall’album, inclusi i singoli numero uno nella classifica jazz di Billboard “Anything Goes” e “I Can’t Give You Anything but Love”. Il 20 gennaio 2015 è stato rilasciato il DVD e il Blu-ray e successivamente per il download digitale su iTunes Store. Ha raggiunto la top ten delle classifiche discografiche in molti paesi, raggiungendo il numero uno negli Stati Uniti e in Belgio. Tony Bennett e Lady Gaga: Cheek to Cheek dal vivo! è diventato il primo concerto ad essere trasmesso in streaming con risoluzione 4K.

“Anything Goes”

“Cheek to Cheek”

“Nature Boy”

“How Do You Keep the Music Playing?”

“Bang Bang (My Baby Shot Me Down)”

“Firefly”

“I Won’t Dance”

“I Can’t Give You Anything but Love”

“Lush Life” (Gaga solo) Billy Strayhorn

“Sophisticated Lady” (Bennett solo)

“Let’s Face the Music and Dance” Berlin

“But Beautiful”

“It Don’t Mean a Thing”