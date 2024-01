Lady Gaga pubblica su Instagram due scatti mentre si trova in studio di registrazione: in arrivo nuova musica per la colonna sonora di Joker 2? Rumors e indiscrezioni, ecco le ultime news.

Lady Gaga in studio di registrazione: nuova musica in arrivo, le varie ipotesi

Sono stati sufficienti due scatti di Lady Gaga, caricati sul suo account Instagram, per entusiasmare i fan. Il motivo è presto detto: la cantante è impegnata in studio di registrazione, per incidere nuova musica. Finalmente, aggiungeranno milioni di persone. Un cuore nero e alcune note musicali sono la coppia di emoji scelte dalla cantante per accompagnare le due immagini. Non è dato altro da sapere, per il momento, tutto confinato nel mondo delle ipotesi e delle suggestioni. Cosa starà per annunciare la cantante? A cosa sta lavorando? Le possibilità sono fondamentalmente due, anche se una sembra la più probabile.

Lady Gaga sta lavorando alla colonna sonora di Joker 2?

In molti pensano che le immagini siano state caricate per solleticare i fan e alzare l’attenzione e la curiosità (se mai ce ne fosse bisogno) sull’imminente “Joker 2“, in uscita in Italia il 2 ottobre 2024, Mancano circa 10 mesi prima di poter assistere al secondo capitolo del film applaudito dalla critica e premiato dagli incassi in tutto il mondo.

Joker: Folie à Deux vede proprio Lady Gaga come co-protagonista della pellicola ed è probabile che la cantante sia impegnata, proprio in queste settimane, all’incisione di alcuni brani creati ad hoc per il film. Del resto si parla di “Joker 2” come un musical drammatico ed è ovvio che l’uscita nei film sia accompagnata da una colonna sonora ufficiale, un po’ come avvenuto per “A star is born” (che le ha permesso di conquistare l’Oscar grazie alla ballad “Shallow”).

Molto probabilmente, qualche mese (o settimana) prima del film, verrà rilasciato un pezzo, a promuovere il film e assicurare un ulteriore hype all’uscita sul grande schermo.

C’è anche chi spera che siano i primi passi verso il capitolo successivo a “Chromatica“, il suo ultimo disco di inediti, pubblicato il 29 maggio 2020. Sono ormai quasi passati quattro anno dal suo ultimo lavoro e i tempi potrebbero essere maturi. Ma difficilmente Lady Gaga potrebbe pianificare la pubblicazione di un disco di inediti pochi mesi prima degli occhi di tutto il mondo puntata su “Joker 2”. Il rischio è di bruciarsi, in poco tempo, un lavoro atteso da anni.