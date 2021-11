Lacrime in limousine è un brano presento nel nuovo disco di Loredana Bertè, Manifesto, uscito il 5 novembre 2021. Nella canzone è presente il featuring con Fedez.

Lacrime in limousine, significato canzone

Il brano è una riflessione sulla fame e sulla solitudine, un tema spesso affrontato. I due cantanti riflettono sulle distanza dalla loro casa, sui viaggi, sul sorridente e sentirsi soffocati in una frenesia che porta alla sensazione di essere soli. E la finzione dello spettacolo è un altro elemento chiave, ben sottolineato (E mi viene da ridere, mi viene da urlare, Questi riflettori accendono le cicatrici, Giochiamo ad essere felici”). Le lacrime in limousine sono coperte, nascoste al grande pubblico, dai vetri neri.

Loredana Bertè feat. Fedez, Lacrime in limousine, audio canzone

Qui sotto potete ascoltare il brano Lacrime in limousine, inciso da Loredana Bertè insieme a Fedez e presente nell’album “Manifesto”

Loredana Bertè feat. Fedez, Lacrime in limousine, Testo canzone

Noi siamo lacrime in limousine

Nascoste dai vetri neri

Due Bloody Mary, i dischi di Amy

Negli specchietti la vita di ieri

Soltanto lacrime in limousine

Perché tu cosa volevi?

Due gocce Chanel come Marylin

In un mare di mille problemi

Non chiamare il driver, sono ancora sobrio

Piove – sulle scarpe – spumante, no logo

Odio quelli fortunati, però sono come loro

Come farsi una doccia, e poi sentirsi ancora sporco

Camera d’hotel, mezzanotte e ventitré

Come ieri ceno senza la mia band

Mi sdraio, mi manca Milano, mi mandi un messaggio

Pago il conto, e me ne vado (vado)

Non entriamo troppo nel dettaglio

Non so dire di preciso cosa siamo

Noi siamo lacrime in limousine

Nascoste dai vetri neri

Due Bloody Mary, i dischi di Amy

Negli specchietti la vita di ieri

Soltanto lacrime in limousine

Perché tu cosa volevi?

Due gocce Chanel come Marylin

In un mare di mille problemi

Io non sono un genio è solo fotogenia

C’è chi mi ha scopato solo per cortesia

Niente di personale ma, ti prego, vai via

Non è maleducazione, è solo ”gentefobia”

Se mi spegni le luci, non riesco a sognare

E mi viene da ridere, mi viene da urlare

Questi riflettori accendono le cicatrici

Giochiamo ad essere felici

Anche se

Noi siamo lacrime in limousine

Nascoste dai vetri neri

Due Bloody Mary, i dischi di Amy

Negli specchietti la vita di ieri

Soltanto lacrime in limousine

Perché tu cosa volevi?

Due gocce Chanel come Marylin

In un mare di mille problemi

Diamanti e dinamite

Champagne sulle ferite

Con gli occhi pieni di skyline

Prendiamo un altro volo

Siamo graffi sopra un capolavoro, eh ah-ah-ah

Distanze e calamite

Ai vostri non capite

Ma non ci capirete mai, lo facciamo di lavoro

Siamo graffi sopra un capolavoro, eh ah-ah-ah

Giochiamo ad essere felici

Anche se:

Noi siamo lacrime in limousine

Nascoste dai vetri neri

Due Bloody Mary, i dischi di Amy

Negli specchietti la vita di ieri

Soltanto lacrime in limousine

Perché tu cosa volevi?

Due gocce Chanel come Marylin

In un mare di mille problemi