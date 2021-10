Manifesto è il titolo del nuovo album di Loredana Berté, annunciato dalla stessa cantante.

Loredana Berté, Manifesto, quando esce e la copertina

Manifesto, il nuovo album di Loredana Bertè, esce il 5 novembre 2021. Ecco la cover del disco insieme all’annuncio fatto dalla cantante via social.

.. Abbiamo fatto un album che è una 💣 MANIFESTO fuori ovunque il 5 Novembre💙👠🏳️‍🌈 #manifesto #nuovoalbum

Loredana Berté, Manifesto, tracklist album

Insieme alla data di pubblicazione e alla cover ufficiale, ecco la tracklist di Manifesto:

01. Bollywood

02. Lacrime in limousine (feat. Fedez)

03. Ho smesso di tacere

04. Florida (feat. Nitro)

05. Dark Lady

06. Figlia di…

07. Chi non muore si rivede

08. Donne di ferro (feat. J-Ax)

09. Quelle come me

10. Persa nel supermercato

Loredana Bertè, Manifesto, featuring e duetti

Dieci le tracce che compongono il nuovo disco e, tra queste, spiccano tre featuring interessanti. Il primo -in ordine dalla tracklist- è quello con Fedez nel brano “Lacrime in limousine”, un titolo efficace che promette bene. Segue poi Nitro nel pezzo “Florida”. Lui è un rapper molto quotato che ha pubblicato già 4 dischi (Danger, Suicidol, No Comment e GarbAge, uscito nel 2020). Infine, in Donne di ferro, Loredana Bertè ha scelto di duettare insieme a J-Ax.

Loredana Berté, l’ultimo disco è LiBerté e uscì nel 2018

In attesa di ascoltare Manifesto, l’ultimo disco pubblicato da Loredera Berté è stato “LiBerté” e risale al 2018. Ad anticipare il progetto furono due singoli, Maledetto Luna-park e Babilonia. Ai tempi, erano passati molti anni dall’ultimo progetto in studio della cantante. Era il 2005 quando vide la luce BabyBertè, disco promosso dalla critica e amato anche dal pubblico.

Il titolo LiBerté è stato sottolineato dalla stessa rocker come simbolo assoluto della sua esistenza. Un gioco di parole che prende il nome d’arte unendo richiami espliciti alla libertà, elemento essenziale nel quotidiano della sua vita.

In Italia è arrivato al quarto posto e ha conquistato il disco d’oro.

Successivamente, dopo la sua apprezzata partecipazione al Festival di Sanremo 2019, l’album viene ripubblicato l’8 febbraio 2019 in una nuova versione che include proprio il brano sanremese “Cosa ti aspetti da me”, scritto da Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli.

Sul palco del Teatro Ariston, dopo essere stata esclusa dai primi tre posti (ed essersi piazzata quarta), Loredana Berté venne accolta da una standing ovation da parte del pubblico presente in sala, contrariato dalla sua assenza nei primi tre gradini, con una canzone apprezzata fin dal primo ascolto.