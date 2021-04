Sempre attento a commentare l’attualità con il proprio stile ironico e mai banale, Checco Zalone, dopo il brano L’immunità di gregge, pubblica a sorpresa una nuova canzone dal titolo La Vacinada.

Zalone ha anche pubblicato il video di questa canzone che vede la partecipazione straordinaria di Helen Mirren. L’attrice britannica, premio Oscar per The Queen, è legatissima al nostro paese, parla italiano e possiede una masseria a Tiggiano, in Puglia. In più occasioni, l’attrice ha espresso la propria riconoscenza per il cinema italiano e la propria stima per Checco Zalone, augurandosi di lavorare presto con lui.

Con questa nuova canzone, Checco Zalone, reduce dal successo di Tolo Tolo, film nominato ai David di Donatello, affronta il tema della vaccinazione. Nel testo della canzone e nel video, il comico pugliese si innamora a prima vista di una donna in là con l’età, solamente perché vaccinata contro il COVID-19. Straordinaria, Helen Mirren a stare al gioco.

Cantato in spagnolo maccheronico, La Vacinada, quindi, è un brano dalle sonorità tipicamente latine.

Di seguito, trovate il testo de La Vacinada. Cliccando qui, potete vedere il video.

La Vacinada: il testo

Tiene la zinna un poquito calada

Ma non fa nada e non fa nada

E la caviglia un pelito gonfiada

Ma non fa nada e non fa nada

Quando se mueve suave e sensual

Pare che il femore è original.

A mi me gusta bailare contigo

Oh Vacinada

Io faccia a faccia ‘sta vecia muchacha

Immunizada

Miro al tu cuerpo da cineteca

Con l’anticuerpo dell’AstraZeneca

Stanoche se freca.

E non me importa che dice la gente

Anche porque tanto tu non lo siente

No, non mi importa si trovo al mattino

El tu sorriso sul mi comodino

Sei la regina, sei l’unica dea

Porque si sa che a la guerra

Ogni buco è trincea.

Oh Vacinada

Io faccia a faccia sta veccia muchacha

Immunizada.

A mi me gusta bailare contigo

Oh vacinada

Io faccia a faccia sta veccia muchacha

Già richiamada.