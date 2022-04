La suora è il titolo del nuovo singolo di Romina Falconi, in uscita il 18 maggio per Freak&Chic.

Questo brano farà parte di Rottincuore, il terzo album della cantautrice, descritto come

In questa storia la voce è sì quella della persona tradita, ma il tema centrale è la vendetta.

Insieme al nuovo singolo, sarà disponibile anche il primo volume di Rottocalco, vero e proprio esordio letterario per la cantante:

Tramite questo speciale meta libro, vengono trattati in profondità i macro temi della canzone: vendetta, tradimento e di come passare dalla ragione al torto.

Il primo volume si sviluppa su circa 150 pagine dove sono presenti vari interventi di collaboratori e professionisti, come l’antropologa Elena Nesti, la psicologa Monia D’Addio, gli autori Tito Faraci e Roberto Casalino, il pubblicitario Riccardo Pirrone e molti altri. Importante spazio viene riservato inoltre al campo illustrativo: Marco Albiero ha realizzato un graphic novel basato sul testo della canzone, mentre altri illustratori tra cui Wallie, Evviart e Don Alemanno hanno omaggiato La suora con un loro contributo. Il progetto grafico è stato curato da Immanuel Casto ispirato dalla formula del coffee table book.

Queste le parole di Romina Falconi nel presentare il nuovo progetto:

“Ecco il primo personaggio del concept album, il primo Rottincuore, la prima ombra svelata: La Suora. La protagonista è stata tradita ma converte tutte le sue emozioni in rabbia, minacciando vendetta. Invece di elaborare il dolore, lei parla di legge del taglione, del fatto che la fedeltà non la volesse tanto nemmeno lei. E’ una sorta di acting out, di tradurre azione quello che si era tenuta dentro, che era ben celato, inconscio. Lei non lascia il traditore, nonostante il dolore che prova. Ha solo un obiettivo: fargliela pagare. Il problema della vendetta è che se ricevi un colpo da qualcuno che ami, non sai mai veramente se il contraccolpo che stai meditando, sarà doloroso come quello ricevuto. La fame di vendetta rende vivi, non sempre però sfama, perché la vendetta è una danza inventata per un solo ballerino. Meglio la rabbia del dolore. E la volontà rimane ambigua: ma allora vuole andare con tutti o mai più con nessuno? A questa domanda non vorrò rispondere mai perché non c’è volontà quando il tuo mondo si sfascia. E la saggezza vola via”