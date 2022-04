E’ disponibile da oggi, su Prime Video, “Laura Pausini – Piacere di conoscerti“, un film Amazon Original italiano, prodotto da Endemol Shine Italy, nato da un’idea della cantante, scritto da Ivan Cotroneo, Monica Rametta e Laura Pausini e diretto da Ivan Cotroneo. Il progetto vede la supervisione creativa di Francesca Picozza e la fotografia firmata da Gherardo Gossi.

In Laura Pausini – Piacere di conoscerti, la cantante di Solarolo svelerà, per la prima volta al pubblico, lati inediti della sua vita privata e professionale. Ad anticipare il progetto, il brano “Scatola“, presentato dal vivo, dalla stessa cantante, sul palco del Festival di Sanremo 2022.

Esperienze incredibili e quasi trent’anni di carriera ma cosa avrebbe fatto Laura se non avesse vinto Sanremo?

Questo il concept che ha dato vita al progetto in esclusiva per Prime Video, “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”. Da un lato i trionfi e i successi della cantante, vincitrice di Sanremo nel 1993, tra le Nuove Proposte, con “La solitudine” e dall’altro, l’idea di come sarebbe stata la vita dell’artista se non avesse vinto e non si fosse classificata prima… Come sarebbe andata, in quel caso, la sua vita?

Due Laura, due vite parallele, o forse una sola.

Pronti a vivere “Laura Pausini – Piacere di Conoscerti”?

Dal 7 aprile su Prime Video in più di 240 territori.

Non è quindi un semplice documentario sui successi e sui trionfi ottenuti dalla cantante in trent’anni di carriera bensì una visione diversa, con prospettive differenti, su come la vita di oggi potesse essere differente in caso di mancata vittoria al Festival di Sanremo nel lontano 1993. Intorno a Laura, ovviamente, persone che fanno parte della sua quotidianità, dal marito alla figlia Paola, inclusi i genitori che l’hanno sempre sostenuta nel suo sogno.

Come sottolineato, la pellicola sarà disponibile in Italia e in 24o territori in tutto il mondo.

Laura Pausini sarà impegnata, a maggio, nel ruolo di conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2022 insieme ad Alessandro Cattelan e a Mika.