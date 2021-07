La Sicilia si Sente…anche in podcast

La Sicilia, terra incantata capace di catturare il cuore di chiunque abbia la fortuna di trascorrervi le vacanze, è assoluta protagonista di una piattaforma, La Sicilia si Sente, lanciata due mesi fa, ma in continua evoluzione.

Proprio in questi giorni, infatti, con l’avvento dell’estate, stagione in cui questa regione si appresta ad accogliere i suoi turisti, la piattaforma a lei dedicata si arricchisce di una proposta curiosa e in perfetto tema vacanziero: una serie di nove podcast che, attraverso la voce di Levante, siciliana doc, svela storie e segreti della sua terra.

Perché proprio nove? Ovviamente la scelta non è casuale, ma, al contrario, si tratta di un episodio per ognuna delle province siciliane, e noi vi sfidiamo a stabilire quale sia la più bella, considerando le meraviglie che ciascuna rivela.

Nove episodi, nove province e nove esperienze straordinarie di altrettanti personaggi siciliani che hanno saputo seguire la propria passione, trasformando un sogno lontano in una bellissima realtà, partendo da antichi mestieri per rivalorizzare la Sicilia in tutto il suo splendore, senza mai dimenticare la sua storia e il suo passato, vero punto di forza della regione.

Levante rappresenta un valore aggiunto, perché con la sua “sicilianità” profonda ed autentica, ci rende partecipi di ciò che incontra, ammettendo lei stessa di come la sua terra natia sappia sorprenderla ogni volta, mostrando sempre un lato nuovo di sé.

Ed è grazie a questi racconti, narrati con la passione di chi li vive in prima persona, che la Sicilia si sente davvero, anche da chi si trova lontano.

I podcast sono stati caricati dal 30 giugno, e fino al 16 luglio animeranno le principali piattaforme di diffusione di podcast, ma anche sui canali IG della stessa Levante e attraverso i canali social di Birra Messina, un marchio inconfondibile legato alla Sicilia ormai conosciuta ed amata da tanti italiani.

Non a caso, dunque, Birra Messina ha prodotto questo progetto di resilienza, che è diventato un viaggio incantato attraverso il talento di personaggi siciliani dalla mente aperta ma ben saldi alle tradizioni con cui sono nati e cresciuti.

Per questo motivo, la piattaforma La Sicilia si Sente si trova sui canali social Instagram e Facebook di Birra Messina, mentre sul suo sito ufficiale e sul suo canale Youtube si può trovare il racconto completo.