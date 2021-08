Francesco Gabbani ha svelato il titolo del suo nuovo singolo: “La rete“. Il brano sarà disponibile a partire dal 3 settembre 2021, come annunciato attraverso un breve video su Instagram dove il cantante fischietta proprio il brano in questione. Potete vedere la clip qui sotto:

L’ultimo disco di Francesco Gabbani risale al 2020 dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Ai tempi presentò il brano “Viceversa” (che diete anche il titolo al progetto di inediti). Si classificò al secondo posto, dietro “Fai rumore” di Diodato.

L’artista ha rinnovato il proprio contratto discografico con la BMG, e a luglio scorso aveva già anticipato l’uscita di un pezzo indito proprio per il mese di settembre.

Sempre in quell’occasione, aveva svelato due concerti in programma nei Palasport nel 2022. Il 6 maggio 2022, il cantautore carrarese si esibirà al Mediolanum Forum di Assago, provincia di Milano, mentre l’8 maggio 2022, Gabbani canterà live al Palazzetto dello Sport di Roma.

Il 4 luglio 2021 Francesco Gabbani si è esibito all’Arena di Verona, ottenendo un grande riscontro di pubblico e presenza. Nei giorni a seguire, poi, in assoluto riserbo, si è operato alle corde vocali, raccontando della sua operazione solo una volta avvenuta:

Adesso che è tutto passato posso finalmente dirvelo.

Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali.

La magica esperienza dell’Arena mi ha dato la giusta grinta per affrontare al meglio l’operazione e l’annuncio dei live di Milano e Roma mi ha spronato nella riabilitazione.

Un grazie di cuore al professor Fussi che con tutta la sua esperienza e professionalità mi ha seguito in questo percorso!

Ora sto davvero alla grande!

Per questo non vedo l’ora di tornare a cantare insieme a tutti voi!