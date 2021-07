Francesco Gabbani ha ufficialmente annunciato due concerti che si terranno nei Palasport nel 2022. Il 6 maggio 2022, il cantautore carrarese si esibirà al Mediolanum Forum di Assago, provincia di Milano, mentre l’8 maggio 2022, Gabbani si esibirà live al Palazzetto dello Sport di Roma.

I biglietti per questi due concerti, che saranno i primi che Gabbani terrà nei Palasport, saranno disponibili, in prevendita, dalle ore 12 di martedì 27 luglio sui circuiti ufficiali e dalle ore 11 di domenica 1° agosto nei punti vendita.

Francesco Gabbani è reduce dal successo del concerto che ha tenuto lo scorso 4 luglio all’Arena di Verona.

L’artista, che ha appena rinnovato il proprio contratto discografico con la BMG, attualmente, sta anche lavorando a quello che sarà il suo quinto album di inediti. A settembre, Gabbani pubblicherà un singolo inedito che sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

L’ultimo album del cantautore, Viceversa, è stato pubblicato in concomitanza con la sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, al termine della quale è giunto al secondo posto con la canzone che dà il titolo all’album. L’album Viceversa è stato certificato Disco d’Oro mentre il singolo omonimo ha ottenuto la certificazione di doppio Disco di Platino. Dall’album, sono stati estratti anche i singoli Il sudore ci appiccica e Einstein (E=mc²).

Per quanto riguarda suoi ulteriori progetti futuri, Francesco Gabbani esordirà presto anche al cinema come attore, nel film La donna per me, diretto da Marco Martani, con protagonisti Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi, che uscirà a settembre.