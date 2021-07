Dopo il successo del concerto dell’Arena di Verona, che si è tenuto lo scorso 4 luglio, Francesco Gabbani si è sottoposto, in assoluta riservatezza, ad un intervento alle corde vocali. L’operazione si è tenuta ad Amburgo, in Germania.

Il cantautore carrarese ha deciso di informare i suoi fan solamente ad operazione avvenuta. Francesco Gabbani, in questo momento, è impegnato con la riabilitazione e ha rassicurato tutti circa le sue condizioni di salute.

Di seguito, trovate il post condiviso sulla sua pagina ufficiale Instagram:

Adesso che è tutto passato posso finalmente dirvelo.

Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali.

La magica esperienza dell’Arena mi ha dato la giusta grinta per affrontare al meglio l’operazione e l’annuncio dei live di Milano e Roma mi ha spronato nella riabilitazione.

Un grazie di cuore al professor Fussi che con tutta la sua esperienza e professionalità mi ha seguito in questo percorso!

Ora sto davvero alla grande!

Per questo non vedo l’ora di tornare a cantare insieme a tutti voi!

Dopo il concerto dell’Arena di Verona, Francesco Gabbani, recentemente, ha annunciato i suoi primi concerti nei più importanti Palasport italiani.

Il cantautore si esibirà il 6 maggio 2022 al Mediolanum Forum di Assago, provincia di Milano, e l’8 maggio 2022 al Palazzetto dello Sport di Roma.

Gabbani, attualmente, è impegnato anche nella produzione di nuova musica. Dopo l’album Viceversa, l’artista sta lavorando, infatti, al suo quinto album di inediti e, già a settembre, pubblicherà un singolo inedito che sarà disponibile sulle varie piattaforme digitali.

Da ricordare, anche il suo imminente esordio nel mondo del cinema, come attore, nel film La donna per me, con Marco Martani alla regia e con Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi come protagonisti, che uscirà nelle sale cinematografiche a settembre.