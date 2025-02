Francesco Gabbani torna al Festival di Sanremo per la quarta volta dopo aver vinto nel 2016 con “Amen” nella sezione nuove proposte e nel 2017 con “Occidentali’s Karma” e dopo essersi posizionato secondo nel 2020 con “Viceversa”.

Sul palco dell’Ariston presenterà “Viva la vita”, un brano che segna un nuovo capitolo del suo percorso. La partecipazione al Festival è un ritorno a casa, in quel luogo che ha segnato l’inizio di un’avventura straordinaria e che a febbraio accoglierà una canzone che porta con sé un valore profondo per lui, sia personale che artistico. Oltre alla sua grande sensibilità come compositore e autore, Francesco si distingue anche per la sua straordinaria abilità di performer. Sul palco, sa trasformare ogni canzone in un’esperienza unica, coinvolgendo ed emozionando il pubblico con la sua presenza e la sua grande capacità di trasmettere emozioni attraverso la musica.

Il brano, che presenterà sul palco dell’Ariston, farà parte del suo atteso sesto album in studio, che si intitolerà “Dalla tua parte” e sarà disponibile dal 21 febbraio 2025 per BMG.

Il testo di Viva la vita di Francesco Gabbani

Ma non lo vedi?

E non conta se non ci credi

Che siamo un momento

Tra sempre e mai più

Come una poesia

Dentro l’eternità per una botta e via

Sarà che una bugia

Dice la verità più della verità

Ma com’è limpida

Com’è domenica

Viva la vita così com’è

Viva la vita questa vita che

È solo un attimo

Un lungo attimo

Viva la vita finché ce n’è

Viva la vita questa vita che

È solo un battito

Un lungo battito

A darsi il cambio

Ad aiutarsi

A consumarsi al vento

Assomigliarsi

Pelle e ossa

Stesso fuoco dentro

Insieme due paralisi faranno un movimento

Insieme non si perderanno mai

E dimmi una bugia

La mezza verità, che tanto poi si sa…

Che cosa vuoi che sia

Su tutti i lividi farà da anestesia

E se ci brucerà

E se ci porta via, e se ci porta via

Viva la vita così com’è

Viva la vita questa vita che

È solo un attimo

Un lungo attimo

Viva la vita finché ce n’è

Viva la vita questa vita che

È solo un battito

Un lungo battito

A darsi il cambio

Ad aiutarsi

A consumarsi al vento

Assomigliarsi

Pelle e ossa

Stesso fuoco dentro

Insieme due paralisi faranno movimento

Insieme due romantici alle porte dell’inferno

Viva la vita così com’è

Viva la vita, questa vita che

È solo un attimo, un lungo attimo

Ma in fondo tu lo sai quello che sento

È vivere davvero ogni momento

Il significato della canzone Viva la vita di Francesco Gabbani

“Viva la vita” di Francesco Gabbani è un inno alla vita nella sua imperfezione, un’esortazione ad abbracciare ogni attimo senza paura, accettando anche le contraddizioni e le illusioni che la caratterizzano.

La canzone sottolinea la fugacità dell’esistenza: “Siamo un momento tra sempre e mai più“, ovvero la vita è solo un istante tra l’eterno e il nulla. In questo breve passaggio, le emozioni e le esperienze assumono un valore immenso, persino le bugie possono dire più verità della verità stessa: “Sarà che una bugia dice la verità più della verità“.

Il ritornello è un’esplosione di energia positiva: “Viva la vita così com’è, viva la vita questa vita che è solo un attimo, un lungo attimo“. Qui Gabbani invita a vivere pienamente, senza rimandare, senza cercare una perfezione irraggiungibile.

Un altro tema forte è la condivisione e il supporto reciproco: “A darsi il cambio, ad aiutarsi, a consumarsi al vento“. L’idea è che solo insieme si può trovare la forza per affrontare le difficoltà, persino quando ci si sente paralizzati dalla paura o dall’incertezza: “Insieme due paralisi faranno un movimento”.

Infine, la chiusura enfatizza l’essenza del messaggio: vivere significa sentire ogni momento nella sua intensità, senza trattenersi: “Ma in fondo tu lo sai quello che sento, è vivere davvero ogni momento”.

“Viva la vita” celebra l’intensità dell’esistenza, fatta di attimi, contrasti e connessioni umane, esortandoci ad accogliere ogni istante con entusiasmo e consapevolezza.