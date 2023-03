La Rappresentante di Lista annuncia il nuovo disco Live With Orchestra

Dopo un 2022 ricchissimo di live e concerti, il 2023 si sta rivelando l’anno dei dischi registrati proprio durante i grandi tour che si sono avvicendati nel nostro Paese. L’ultimo in ordine di tempo a vedere la luce è il nuovo lavoro de La Rappresentante Di Lista, un disco live registrato la scorsa estate al Ravenna Festival, quando la band composta da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ha portato il suo repertorio dal vivo completamente riarrangiato in versione sinfonica.

Live With Orchestra, questo il titolo del nuovo disco dal vivo, il secondo nella breve carriera de La Rappresentante di Lista, ci mostrerà il due in una versione inedita, accompagnato dall’Orchestra Arcangelo Corelli diretta dal Maestro Carmelo Emanuele Patti.

Il nuovo lavoro sarà pubblicato venerdì 14 aprile per Woodworm/Numero Uno – Sony Music Italy con una tracklist davvero ricca che ripercorre l’intera carriera de La Rappresentante Di Lista, dai brani più recenti come Amare e Ciao Ciao a grandi classici della band come V.G.G.G. e Alieno.

La Rappresentante di Lista, Live With Orchestra: la tracklist

Questa è la tracklist completa del secondo album dal vivo de La Rappresentante di Lista, che arriverà in formato CD, doppio vinile 180gr e digitale:

Religiosamente Sarà Gloria V.G.G.G. Alieno Giovane Femmina Woow Fragile Questo Corpo Amare Paesaggi Stranieri Panico Mai Mamma Maledetta Tenerezza Diva Ciao Ciao Resistere Oh Ma Oh Pa

Le due versioni fisiche del nuovo disco sono già in pre-ordine, con consegna gratuita il giorno dell’uscita:

