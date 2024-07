Emma sarà in concerto stasera, 30 luglio 2024, ad Alghero (Sassari) all’Anfiteatro Ivan Graziani. Ad un anno circa dalla partenza di “Souvenir in da club”, quest’estate Emma è in Tour Live nei principali festival italiani. Durante il live saranno interpretati i pezzi più recenti inclusi nel suo ultimo album “Souvenir” e i brani usciti negli ultimi mesi, da “Apnea” (presentata a Sanremo 2024″) a “Ho voglia di te” passando per “Femme Fatale”. A seguire potete leggere tutte le anticipazioni sul concerto ad Alghero, dalla scaletta con l’ordine delle canzoni alle informazioni su orario e biglietti.

La scaletta di Emma ad Alghero, concerto 30 luglio 2024

MEZZO MONDO

Che sogno incredibile

Stupida allegria

CAPELLI CORTI

INIZIAMO DALLA FINE

CARNE VIVA

Mi parli piano / Arriverà / Folle paradiso / Sembra strano / Io son per te l’amore / Con le nuvole (Medley)

Apnea (Acoustic)

AMORE CANE

INTERVALLO

Sbagliata ascendente leone / Dimentico tutto / L’amore non mi basta / Latina / Amami / Fortuna / Io sono bella / Non è l’inferno / Cercavo amore / La mia città (Medley)

In Italia 2024

Ho voglia di te

TAXI SULLA LUNA

SENTIMENTALE

FEMME FATALE

Apnea

Il concerto di Emma ad Alghero inizierà alle 21.30.

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto di Emma ad Alghero. Si parte dai 45 euro per il Parterre in Piedi fino ai 60 euro per la Tribuna Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Nelle prossime settimane la cantante sarò impegnate in altri live, in programma nel mese di agosto:

3 agosto 2024 Forte Dei Marmi (Lu), Villa Bertelli

6 agosto 2024 Baia Domizia (Ce), Arena Dei Pini

7 agosto 2024 Diamante (Cs), Tirreno Festival

8 agosto 2024 Roccella Jonica (Rc), Roccella Summer Festival

10 agosto 2024 Catania, Sotto Il Vulcano Fest