Bromance è il titolo del disco in collaborazione tra Mecna e CoCo, in uscita dal 22 ottobre 2021. A promuovere il progetto sarà il singolo “La più bella“, disponibile da venerdì 8 ottobre.

La più bella… e quell’omaggio a Raf

La più bella è un omaggio ad uno dei capolavori e successi più rappresentativi della canzone d’amore anni ’90: Sei la più bella del mondo di Raf. I due artisti ne recuperano il riff centrale e l’iconico ritornello, portandoli nel contemporaneo del loro rap.

Originariamente, Sei la più bella del mondo è un brano scritto e cantato da Raf, pubblicato nel 1995 come primo singolo estratto dall’album Manifesto, uscito l’8 giugno dello stesso anno.

La più bella, produzione

La produzione è firmata da LVNAR e immerge i due artisti in una palette di suoni che si colora di R&B, impreziosita dai continui cambi di soggettiva garantiti dall’alternarsi dei due al microfono. La canzone diventa una sintesi ideale del mood e dell’estetica di questa collaborazione, un interscambio di romanticismo e malinconia.

Mecna, discografia

Nato nel 1987, Mecna nel 2012/2013 esce con il suo album d’esordio “Disco Inverno” (Macro Beats/Audioglobe) che ha conquistato subito i media specializzati. Due anni dopo pubblica il suo secondo disco “Laska” (Macro Beats/Universal Music) che consacra definitivamente il rapper e debutta alla posizione numero 8 della classifica FIMI a cui segue, a gennaio 2017, la pubblicazione di “Lungomare Paranoia” (Macro Beats/A1 Entertainment). A giugno 2018 esce “Blue Karaoke” e nel 2019 pubblica “Neverland”, il quinto album in studio per Virgin Records realizzato in collaborazione con Sick Luke.Nel 2021 escono i singoli “Soli”, brano che vede la partecipazione di Ghemon e Ginevra e “Mille Cose”, insieme alle collaborazioni con Francesca Michielin in “Se Fossi” e con Tredici Pietro in “Oro”. A giugno esce “Mentre Nessuno Guarda Deluxe Edition”, il repack dell’ultimo album di Mecna.

Mecna, discografia

Il vero nome di CoCo è Corrado Migliaro, nato a Napoli il 22 maggio 1988. E’ un rapper e cantautore italiano. Inizia la sua carriera con l’alias El Niño formando il duo rap Insolens con il produttore O’Nan, nome con cui ai tempi era noto Geeno. I due entrano a far parte del collettivo ed etichetta Poesia Cruda. Nel 2012 i due cambiano nome in Corrado e Geeno e pubblicano l’EP Doveva Andare Così. Nel 2016 Corrado cambia nuovamente nome e sceglie CoCo, pubblicando l’album d’esordio La vita giusta per me per Roccia Music. Nel 2019 esce il suo primo album ufficiale “Acquario” che si posiziona nella prima settimana al 6 posto degli album più venduti in Italia. Il disco, trainato dal singolo Bugie Diverse, ha un buon riscontro. A Novembre 2019 parte il suo primo tour ufficiale. Nel 2020 pubblica, sempre per Island, “Floridiana”, un lavoro che lui definisce “una metafora musicale – una frattura spazio/temporale che mi riporta nel mio luogo incantato al centro della metropoli”. Nel 2021 insieme ai soci di sempre “Geeno & Luchè” droppano Topless.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone “La più bella” non appena disponibile.