Si intitola “La nostra canzone“, il brano del Natale 2023 di Radio Deejay, tradizione che continua da anni. Il brano ha la firma dei Pinguini Tattici Nucleari e nasce da una rivisitazione della canzone “Bohémien” uscita nel 2020 e contenuta nell’EP multiplatino AHIA! della band.

La nostra canzone, Canzone di Natale 2023 di Radio Deejay (video)

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale che vede la firma di Matteo Curti e Davide Fara con tutti i talent della radio e un cameo speciale di Riccardo Zanotti.

La nostra canzone, Testo della canzone di Natale 2023 di Radio Deejay

Hey! Dove siete? Dai fate presto, siamo tutti qua, vi stiamo aspettando!

La neve scende piano piano in via Massena due

Torno da te seguendo il profumo di ragù

Io mangio troppo ma è dicembre e me ne infischio,

Ci sarà qualche chilo in più da amare sotto il vischio

E come Ferro poi ti scatterò una foto

Più invecchi e più migliori come il vino buono

E brinderemo insieme alla famiglia

Con zio che canta i cori degli alpini alla vigilia e vuoi

Mettere giù il bicchiere zio, dai ti prego basta con vecchio scarpone, eh

Ho visto i vicini iniziare a mettere le luci di Natale

Invece noi niente, penseranno che sono il Grinch

Ma non ci servon decorazioni, grandi regali o alberi enormi, se c’è la voglia di stare insieme basta così.

Tra una tombola e l’altra si son fatte le sei

E’ Natale lo dice anche il segnale orario di Radio Deejay

Come ogni cosa pure il Natale cambia,

Si modernizza e resta uguale la sostanza,

Prendi ad esempio Santa Claus, per la lista dei cattivi (già da un po’ si fa aiutar dalla finanza),

Qualcuno mangerà zampone vegano

I ricchi andranno al mercatino azionario

Ma resteranno alcune tradizioni,

Tipo vedrai che ascolteremo sempre le stesse canzoni, jingle bells, Bianco Natale, è Mariah, oooh se ascolteremo Mariah!

Ho visto i vicini iniziare a mettere le luci di Natale

Invece noi niente, penseranno che sono il Grinch

Ma non ci servon decorazioni, grandi regali o alberi enormi, se c’è la voglia di stare insieme basta così

Anche questo Natale, come sempre direi,

che era meglio senz’altro la scorsa canzone di Radio Deejay

Basta chiudere gli occhi,

Per sentir la magia,

E mangiare un soldo di cioccolato

È come vincere alla lotteria

C’è chi è timido e tace,

C’è chi canta e chi stona,

Sappi che ovunque tu sia,

Radio Deejay ha la musica buona

Io ti prendo la mano, ma che bella che sei,

E ad un tratto risuona la nostra canzone su Radio Deejay